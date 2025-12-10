Schnell, sauber und sicher: Die RenoDeco Dekorplatten stellen dank ihrer großflächigen, homogenen Oberfläche und hygienischer Eigenschaften eine langfristige und attraktive Alternative zu Fliesen im Badezimmer dar. Wandflächen und einzelne Teilbereiche erhalten mit RenoDeco im Handumdrehen einen edlen, nahezu fugenlosen Look – wie aus einem Guss. Mit dem RenoDeco Abdichtungssystem bietet HSK Duschkabinenbau ein selbstklebendes Komplett-System für eine Verbundabdichtung von Wand und Duschwanne, welches die Ansprüche der DIN 18534 erfüllt und sich für jegliche Einbausituation eignet.

Wandverkleidungsplatten haben sich in den vergangenen Jahren als moderne und kreative Alternative zu klassischen Fliesen im Badezimmer etabliert. Die großflächigen RenoDeco Dekorplatten ermöglichen eine homogene Wandverkleidung in Nassbereichen, die aufgrund der hochwertigen Oberflächenveredelung das Ablagern von Schimmel, Schmutz und Kalk verhindert. Um auch unter der Aluminium-Verbundplatte zuverlässigen und DIN-gerechten Schutz vor Feuchtigkeit und Wasserschäden zu gewährleisten, bietet HSK eine strukturierte, schnell und einfach zu verarbeitende Allround-Abdichtungslösung. Das Komplett-System wurde speziell für den Einsatz von RenoDeco Wanddekorplatten entwickelt und meistert jede Einbausituation flexibel, sauber und vor allem sicher.

Einfache und sichere Anwendung im Komplett-System

Eine zuverlässige Abdichtung vor Feuchtigkeit bildet die Grundlage für jede Wandverkleidung im Nassbereich – sie bietet Schutz vor Schimmelbildung und verhindert Bauschäden. Das Abdichtungssystem von HSK stellt die ideale Basis für die Badgestaltung mit RenoDeco Dekorplatten und Duschwanne dar: Das praktische Komplett-System mit selbstklebenden Komponenten dichtet schnell, einfach und DIN-gerecht ab und eignet sich dank des speziellen Primers für sämtliche nicht-sandende Untergründe. Aufgrund der selbstklebenden Dichtbahn mit gesättigtem Vlies kann die RenoDeco Dekorplatte zuverlässig mit einem Montagekleber auf der abgedichteten Wand angebracht werden. Wichtig hierbei: Die Plattenmontage ist ausschließlich mit dem Montage-Kit oder 1K-Klebstoff möglich, nicht aber mit Fliesenkleber oder Dichtschlämmen. Der Schaumträger in der Dichtbahn gewährleistet eine starke Haftung auf zahlreichen Untergründen, wie z.B. Altfliesenspiegeln, Putz oder Gipskarton. Nach dem Anbringen der Abdichtung kann unmittelbar mit der Montage der RenoDeco Platten fortgefahren werden – ganz ohne Trocknungszeiten. Die Anwendung des universellen Abdichtungssystems ist denkbar einfach und ermöglicht Installateuren ein zeitsparendes und sauberes Arbeiten, ohne auf Fremdgewerke angewiesen zu sein.

Flexibles Allround-System für jede Einbausituation

Ob Ecksituation oder Nische, mit bodengleicher oder aufgesetzter Duschwanne oder in Kombination mit der DuschWanne Dobla: Das RenoDeco Abdichtungssystem von HSK garantiert eine sichere und DIN-gerechte Abdichtung in jeglichen Einbausituationen und bietet die optimale Ergänzung für nahezu alle Optionen des Produktsortiments. Wand-, Boden- und Wannenabdichtung sind ideal aufeinander abgestimmt – dies ermöglicht Fachhandwerkern ein ganzheitliches und sauberes Abdichten. Das Basisset enthält alle Bestandteile, die für eine sichere Abdichtung von Duschbereichen mit aufgesetzter Duschwanne benötigt werden. Darüber hinaus ermöglicht das Ergänzungsset in Kombination mit dem Basisset die Abdichtung bei bodengleicher Duschwanne. Die praktischen Sets bieten Fachhandwerkern somit die Möglichkeit, sämtliche Einbausituationen optimal abzudichten und eine perfekte Grundlage für die Wandverkleidung mit RenoDeco Dekorplatten herzustellen. Alle Schritte zur perfekten Wandabdichtung werden in einem anschaulichen Video gezeigt.