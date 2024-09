Der Branchentreff DIREKT geht in die nächste Runde und findet 2024 erstmals auch in Österreich statt. Bei der renommierten Veranstaltung stellen namenhafte Industrie- und Dienstleistungsunternehmen dem Fachpublikum ihre Produkte und Services vor. Das Olsberger Unternehmen HSK Duschkabinenbau, langjähriger Mitorganisator des Events, bietet SHK-Profis dieses Jahr eine besondere Aktion: Teilnehmende Besucher des Branchentreffs können einen Hotelaufenthalt von bis zu 500 Euro gewinnen.

Bereits bei seiner Premiere 2016 in Leipzig wurde das Veranstaltungsformat so gut angenommen, dass es seitdem regelmäßig in unterschiedlichen Städten Deutschlands stattfindet. Dieses Jahr wird es erstmalig auf Österreich ausgeweitet, mit Salzburg als Veranstaltungsort. Ziel der Event-Reihe: den Austausch von Industrieunternehmen und Dienstleistern mit Sanitärbetrieben zu stärken. Dabei steht der zweistufige Sanitärvertrieb im Mittelpunkt.

Freier Eintritt und Gewinnchance für SHK-Profis

HSK veranstaltet zum Branchentreff in diesem Jahr ein attraktives Gewinnspiel. Die Besucher können einen Hotelaufenthalt im Wert von bis zu 500 Euro gewinnen. Um teilzunehmen müssen sich Interessenten online für den Branchentreff anmelden und ein Hotel vor Ort buchen. Bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Veranstaltungstermin können Interessenten eine E-Mail mit der Betreffzeile „Gewinnspiel Branchentreff“ an die E-Mail-Adresse gewinnspiel@hsk-duschkabinenbau.de senden. Darin muss der Veranstaltungsort angegeben werden. Nach der Verlosung wird der jeweilige Gewinner für die Deutsche und Österreichische Veranstaltung kontaktiert und kann den Gewinn am Tag des Branchentreffs gegen Vorlage der Buchungsbestätigung des Hotels persönlich auf dem HSK Stand abholen.

Eintritt und Catering sind, wie schon in vergangenen Jahren, für das angemeldete Fachpublikum auf dem Branchentreff DIREKT kostenfrei. Am Stand oder bei der Gastronomie können Experten so in entspannter Atmosphäre ins Gespräch – und ins Geschäft – kommen.

Termine:

25. September: Salzburg, Terminal 2 des Salzburger Flughafens

(Teilnahmeschluss für Gewinnspiel Salzburg: 11.09.2024)

9.Oktober: Hofheim, Messecenter Rhein-Main Wallau

(Teilnahmeschluss für Gewinnspiel Hofheim: 25.09.2024)