Dem SHK-Fachhandwerk fehlt der Nachwuchs. Dabei hat die Branche einiges zu bieten: Sichere Arbeitsplätze, gute Aufstiegschancen und die Möglichkeit, die Zukunft der Energiewende mit den eigenen Händen mitzugestalten. Die bundesweite Ausbildungsinitiative des ZVSHK „ZEIT ZU STARTEN“ soll dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das Familienunternehmen HSK Duschkabinenbau aus dem Hochsauerlandkreis unterstützt diese zukunftsweisende Initiative bereits seit vielen Jahren als Sponsor. Ziel der Kampagne ist es, motivierte junge Menschen für eine Karriere im SHK-Handwerk zu begeistern – für eine innovative Branche, die bereit für die Zukunft ist.

Die dynamisch gestaltete Kampagnen-Website informiert junge Menschen, ihre Eltern und Lehrer eingehend über die Perspektiven in der SHK-Branche. Mithilfe von informativen und ansprechenden Beiträgen über die einzelnen Ausbildungsberufe und persönlichen Video-Workstories von Auszubildenden aus ihrem Arbeitsalltag verschaffen sich Jugendliche und junge Erwachsene einen detaillierten Einblick. Besonderes Highlight: der innovative Berufsfinder. Dieser unterstützt auf spielerische Art und Weise mittels zielführender Fragen die Suche nach einem passenden Beruf für jeden Kandidaten. Ist die Entscheidung für die Zukunft in einem Handwerksberuf gefallen, besteht sogar die Möglichkeit, sich direkt von der Website aus bei Ausbildungsbetrieben zu bewerben. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und umfasst lediglich drei Schritte. HSK unterstützt die erfolgreiche Initiative schon seit mehreren Jahren. „Ein starkes Handwerk ist und bleibt das Fundament unserer Branche. Deswegen möchten wir auch in Zukunft aktiv zum Gewinn neuer Talente für die Branche beitragen“, meint Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK.