Der renommierte Sauerländer Hersteller HSK Duschkabinenbau startet das Weiterbildungsjahr 2025 mit einer Ankündigung: Das beliebte Schulungsprogramm der Badexperten wird um einen neuen Kurs erweitert. Die RenoDeco 2.0-Schulung richtet sich an Sanitärprofis, die bereits vertraut mit dem innovativen Wandverkleidungssystem arbeiten. Mit dem Ausbau des Angebotes beweist HSK Engagement zur kontinuierlichen Unterstützung des Fachhandwerks.

Der Schulungsplan des Olsberger Herstellers umfasst alle wesentlichen Themen rund um die Duschkabine. Von einer Montageschulung und einem Seminar zum Aufmaß von Duschkabinen bis hin zu einer Einstiegs- und nun auch Fortgeschrittenenschulung zum beliebten HSK Wandverkleidungssystem RenoDeco.

Wandverkleidung auf Profi-Niveau

In der neuen Aufbau-Schulung RenoDeco 2.0 lernen SHK-Fachhandwerker den fortgeschrittenen Umgang mit dem gefragten Wandverkleidungssystem. Die Schulung besteht aus einem einstündigen Theorieteil und einem ausführlichen Praxisteil von fünf Stunden, in dem Sanitärprofis alles über Abdichtung, Einsatz von Messmitteln, Fräskanttechnik und unterschiedliche Profiloptionen erfahren. Auf diese Weise können SHK-Profis ihren Kunden noch vielfältigere Möglichkeiten für eine ganz persönliche, fugenlose Wellnessoase bieten. Voraussetzung für die RenoDeco 2.0 Schulung: eine Teilnahme am RenoDeco Basiskurs, sowie erste Praxiserfahrungen mit den hochwertigen Aluminiumverbundplatten.

Werksbesichtigung inklusive

Bei fast allen Schulungen im sauerländischen Olsberg lernen Teilnehmer im Rahmen einer Werksbesichtigung die Produktionsabläufe zur Herstellung von hochwertigen Duschkabinen kennen. Ausgenommen davon ist die RenoDeco 2.0 Schulung, bei der die praktische Verarbeitung von RenoDeco Wandverkleidungen im Vordergrund steht.

Für weitere Informationen oder Anmeldung steht Ihnen das HSK Schulungsteam zur Seite: schulungen(at)hsk-duschkabinenbau.de.