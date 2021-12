Pressemeldung

Lieber HSK Partner,



in der besinnlichen Weihnachtszeit steht alles im Zeichen von Ruhe, Geborgenheit und Dankbarkeit. Besondere Herausforderungen in diesem Jahr haben uns gezeigt, wie wichtig partnerschaftliche Zusammenarbeit ist. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Ihre Treue und Ihren Einsatz möchten wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken.



Wir wünschen Ihnen nun entspannte Weihnachtsfeiertage mit Ihren Liebsten unter dem Weihnachtsbaum, einen guten Start in das neue Jahr 2022 und für Ihre private sowie berufliche Zukunft weiterhin Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.



Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzliche Grüße aus dem Sauerland

Ihr Joachim Schulte

Geschäftsführender Gesellschafter der HSK Duschkabinenbau KG

An Weihnachten zusätzlich helfen

In diesem Jahr liegt es und ganz besonders am Herzen, mit unseren Weihnachtsspenden Familien, Vereine und Organisationen im vom Hochwasser betroffenen Ahrtal beim Wiederaufbau zu unterstützen. Da wir mit unserem Standort in Sundern ebenfalls von der Flut getroffen wurden, wissen wir, wie wichtig jede Hilfe ist – auch und gerade jetzt.

Folgende Projekte werden dieses Jahr mit einer Spende gefördert:

Flutopfer-Soforthilfe

Eine von der Flutkatastrophe besonders betroffene Familie wurde von HSK direkt unterstützt.

www.messerich-birtlingen.de/

THW Ortsverband Ahrweiler

Das THW Ahrweiler wurde selbst zum Opfer der Flutkatastrophe im Juli 2021, sodass das Projekt „Wiederbeschaffung von Rettungsmaterialien“ ins Leben gerufen wurde.

www.thw-ahrweiler.de/

Bergstraße und Umgebung hilft im Ahrtal e.V.

Der gemeinnützige Verein setzt sich ebenfalls für die Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal ein. Durch gezielte Unterstützung wird Familien vor Ort bei dem Aufbau und der Sanierung ihrer Wohnhäuser geholfen.

bergstrasse-hilft-ahrtal.de/

Dachzeltnomaden Hilfsorganisation GmbH

unterstützt ebenfalls betroffene Menschen der Flutkatastrophe. Mit den Spenden ist die Organisation in der Lage, die Arbeit vor Ort am Leben zu halten und Häuser vor dem drohenden Verfall zu schützen. Die Spenden fließen in ein Projekt zur Beschaffung eines dringend benötigten Anhängers.

dachzeltnomaden.com/dachzeltnomaden-hilfsaktion/

Josefsheim gGmbH

Eine weitere Spende geht an das Josefsheim Bigge: Auf dem Franziskushof soll ein multifunktionaler Trailparcours entstehen.

josefsheim-bigge.de/