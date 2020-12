Lieber HSK Partner,



Weihnachten ist für viele Menschen eine wundervolle Zeit – eine Zeit für Besinnlichkeit und Dankbarkeit. Einfach mal abschalten und an sich und seine Liebsten denken. Für Ihre Treue und Ihren Einsatz in diesem Jahr bedanken wir uns von Herzen. Mit Ihnen an unserer Seite sind wir zuversichtlich und freuen uns auf 2021. Wir wünschen Ihnen, Ihrem Team und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und eine entspannte Zeit mit vielen schönen Momenten. Für das neue Jahr mögen Ihnen geschäftlich und privat alle Vorhaben bestens gelingen.



Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzliche Grüße

Ihr Joachim Schulte

Geschäftsführender Gesellschafter der HSK Duschkabinenbau KG

Santa Braus wünscht fröhliche Weihnachten



Klicken Sie rein und erleben Sie in unserem HSK Weihnachtsfilm Santa Braus und

Rudolph auf ihrer rasanten Fahrt zu den Menschen vor Ort.



Viel Spaß beim Anschauen.



Zusätzlich helfen



Auch 2020 unterstützten wir viele Projekte und Organisationen sowie Schulen und Vereine.

Zu Weihnachten möchten wir zusätzlich helfen und bedürftigen Menschen unsere Zuwendung zukommen lassen. Neben der Spende liegt es uns am Herzen, den Bekanntheitsgrad der ausgewählten Organisationen zu vergrößern und die großartige Einsatzbereitschaft der Beteiligten zu würdigen.



Angelman e.V.

ist ein Selbsthilfeverein von Eltern für Eltern, deren Kinder mit dem Angelman-Syndrom geboren wurden. Derzeit wird bspw. ein Angelman-Zentrum in München errichtet.

www.angelman.de/



Lächelwerk e.V.

ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene einsetzt, die an einer chronischen oder einer Krebserkrankung leiden. Durch gezielte Unterstützung der Kinder und Familien sorgt das Lächelwerk Team unermüdlich dafür, dass Hilfe da ankommt, wo sie gebraucht wird.

www.lächelwerk.de



SchlussStrich e.V.

unterstützt Einrichtungen und Organisationen, die sich gegen Zwangsprostitution, sexueller Ausbeutung von Kindern sowie Menschenhandel einsetzen. Schätzungen von UNICEF zufolge werden 4 bis 5 Millionen Kinder weltweit sexuell ausgebeutet.

www.schlussstrich-ev.de/