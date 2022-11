Ob natürliches Flair in Holzoptik oder edle Marmorstruktur – mit den RenoDeco Wandverkleidungsplatten lassen sich die aktuellen Wohntrends auch im Badezimmer umsetzen. Die großflächigen Dekorplatten ermöglichen Handwerkern eine schnelle, einfache und sichere Montage und sorgen für einen nahezu fugenlosen Look wie aus einem Guss. Zahlreiche verschiedene Dekore bieten kreative und vielseitige Möglichkeiten für eine moderne Badgestaltung. Die neuesten Highlights im Sortiment: RenoDeco Dekorplatten in heller Lärchen-Optik und trendiger Marmor-Optik.

Wandverkleidungsplatten stellen eine attraktive und langfristige Alternative zu klassischen Fliesen im Badezimmer dar. Mit den RenoDeco Dekorplatten von HSK Duschkabinenbau sind einer modernen und kreativen Badgestaltung keine Grenzen gesetzt: Erhältlich in zahlreichen Dekoren mit verschiedenen Oberflächen, sowie diversen verschiedenen Größenabmessungen, bietet RenoDeco Fachhandwerkern größtmögliche Flexibilität bei der Erfüllung individueller Kundenwünsche. Mit der neuen Struktur-Oberflache Lärche, Natur-hell im stilvollen Holz-Dekor wird dem Bad Wärme und Wohnlichkeit verliehen. Ebenfalls neu im Sortiment sind die beliebten und modernen Naturstein-Dekore Marmor, Pura-Grau und Marmor, Carrara-Schwarz, die mit samtig-seidenmatter Oberfläche erhältlich sind.

Natürliches Flair und edles Marmor-Finish

Trendstark und zeitlos modern: Die neuesten Dekore im RenoDeco Sortiment von HSK Duschkabinenbau greifen die aktuellen Badezimmer-Trends Holz und Marmor auf und bieten so noch vielseitigere Gestaltungsmöglichkeiten. Die hochwertigen Dekorplatten mit Struktur-Oberfläche werden mit einem speziellen Verfahren so bearbeitet, dass die realistische Wirkung des Dekors verstärkt wird. So entstehen charakteristische Strukturprägungen, die von natürlichen Materialien kaum zu unterscheiden sind. Mit dem Dekor Lärche, Natur-hell lassen sich Bäder mit natürlichem Flair gestalten. Die helle Holzoptik eignet sich ideal, um effektvolle Akzente mit skandinavischem Touch zu setzen. Ein besonders eleganter und edler Stil lässt sich mit den RenoDeco Dekoren in Marmor-Optik realisieren: Die Varianten in Pura-Grau, Weiß-Grau, Carrara-Weiß und Carrara-Schwarz, die wahlweise in den Oberflächen Struktur, Hochglanz oder Seidenmatt lieferbar sind, verleihen jedem Badezimmer einen exklusiven und luxuriösen Look. Ob großflächig verlegt oder als kontrastvoller Hingucker in Teilbereichen: Mit den neuen Dekoren Lärche und Marmor können Fachhandwerker ihren Kunden die aktuellen Trends der Badgestaltung anbieten und anspruchsvolle Gestaltungswünsche schnell und einfach umsetzen.

Vielfältige Dekorauswahl mit Kombinationsmöglichkeiten

Neben den Trend-Dekoren Lärche, Natur-hell und Marmor beinhaltet das abwechslungsreiche RenoDeco Sortiment zahlreiche weitere Designs für eine moderne Badgestaltung: Von Uni-Dekoren mit seidenmatter oder hochglänzender Oberfläche über Dekore in Feinstein-, Sandstein- oder Natursteinoptik bis hin zu Beton- oder Metalldekoren ist für jeden Kundengeschmack das passende Design dabei. So können Fachhandwerker flexibel auf individuelle Gestaltungsvorstellungen reagieren und je nach Wunsch Wandverkleidungen in Natur-Optik, trendstarke Oberflächen im urbanen Industriestyle oder klassisch zurückhaltende Uni-Designs anbieten. Zudem lassen sich durch die Kombination verschiedener RenoDeco Dekore spannende Kontraste und einzigartige Einrichtungskonzepte realisieren.