Pressemeldung

Am 15. September und am 27. Oktober öffnet die Messe „DAS BAD DIREKT“ ihre Pforten für das interessierte Fachpublikum. Als einer der federführenden Mitinitiatoren präsentiert sich HSK als Hersteller neben ca. 40 weiteren namhaften Industrieunternehmen und Dienstleistern aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb. Dabei werden die neuesten HSK Produktideen für zukunftsgerichtete Bäder vorgestellt. Außerdem erfahren Besucher alles über HSK Duschkonzepte zur einfachen und schnellen Teilsanierung aus einer Hand sowie über Wärme im Bad.

Auch in diesem Jahr werden Produkte wie Duschkabinen, wasserführende Armaturen, Wandverkleidungssysteme, Badewannen sowie Heizkörper auf einer Ausstellungsfläche von über 3.000 m² in Halle (Saale) und in Neu-Ulm vorgestellt. Jeweils ab 9 Uhr erhalten interessierte Besucher wie Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios, Architekten und Planer exklusive Einblicke in das vielfältige Angebot an Produkten und Services.

Mit den Erfahrungen der erfolgreich durchgeführten Messe unter umfangreichen Hygienemaßnahmen im Oktober letzten Jahres wird auch die diesjährige Messe ohne Abstriche in Qualität und Attraktivität stattfinden. Nach langer Zeit ohne persönliche Kontakte wird es auf der Messe „DAS BAD DIREKT“ somit wieder eine reale Kommunikation geben, um Herstellern und Kunden einen belebten Informationsaustausch zu ermöglichen.

HSK präsentiert Innovationen und Trends rund ums moderne Badezimmer. Getreu ihres Leistungsversprechens „Hier stimmen Konzept, Preis und Qualität“ überzeugen die Badexperten, indem sie dem Fachpublikum erschwingliche Produkte an die Hand geben, die dessen Arbeit erfolgreicher und einfacher machen.

Für das angemeldete Fachpublikum sind der Eintritt und das Catering auf der Messe „DAS BAD DIREKT“ kostenfrei. Bitte registrieren Sie sich daher vorab online unter www.das-bad-direkt.de. Hier erhalten Sie auch alle Informationen zum umfangreichen Hygienekonzept.