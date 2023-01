Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, denn in wenigen Monaten findet die ISH endlich wieder als Präsenz-Messe in Frankfurt statt. Vom 13. bis 17. März 2023 blickt die SHK Branche ganz gespannt auf die vielen Neuheiten und Innovationen. Auf der weltgrößten Leitmesse wird sich auch wieder HSK Duschkabinenbau mit lösungsorientierten Produktneuheiten und einem neuen Messekonzept präsentieren. In Halle 3.0, auf Stand C15 und D12, stellt der Badspezialist sein trendorientiertes Produktsortiment aus den Bereichen Duschkabinen, Duschwannen, Wandverkleidungssysteme, Shower & Co, Alu-Spiegelschränke und Designheizkörper vor.

Mit einem neuen Standkonzept, vielen Produktneuheiten und leckerem Catering werden die Fachbesucher auf dem HSK Messestand herzlich begrüßt. Hier gibt es innovative Neuheiten zum Anfassen und Ausprobieren während Fragen aus erster Hand direkt vom Hersteller beantwortet werden. Genau das macht das bekannte Messefeeling aus und daher sollte diese Chance unbedingt genutzt werden. Die Teilnahme an der Messe ist für HSK Duschkabinenbau ganz klar: „Trotz vieler Absagen bekannter Unternehmen und steigender Investitionskosten ist es uns besonders wichtig, den direkten Kontakt zum Kunden zu pflegen und an der Messe teilzunehmen.“ so Joachim Schulte, Geschäftsführer von HSK Duschkabinenbau. Die Badexperten von HSK freuen sich jetzt schon auf zahlreiche gute Gespräche vor Ort.