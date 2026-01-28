Elegante Optik, hochwertige Verarbeitung und flexible Einbaumöglichkeiten: Marmor-Polymer Duschwannen von HSK Duschkabinenbau gibt es nun in flacherer Ausführung als je zuvor – und das bei gleichbleibend hoher Stabilität. Mit der neuen Apunto in Steinoptik bieten die Olsberger Duschplatz-Experten erstmalig eine Duschwanne, welche die hervorragenden Materialeigenschaften von Marmor-Polymer mit einer beispiellosen Größenvielfalt verbindet. Auch optisch ist die Auswahl groß: Zusätzlich zu den bereits bekannten HSK Farbvarianten Weiß, Lichtgrau, Sandstein und Anthrazit ist die Duschwanne Apunto in den edlen Designoberflächen Marquina, Betonputz und Arabescato erhältlich. Die ansprechende Optik und das clevere Design der Duschwanne überzeugten auch die Jury der Schöner Wohnen, welche die Apunto mit dem renommierten Titel „Best of Design“ auszeichnete.

Ob bodeneben oder erhöht: Die stylische Apunto Duschwanne aus Marmor-Polymerharz gewährt dank massiver Ausführung eine enorme Stabilität – und dass trotz einer superflachen Stärke von nur 3 cm. Die besonders flache Ausführung macht sie zum einen leichter in der Handhabung und zum anderen baut sie bei bodenebener Montage, wie es meist im Bestand vorkommt, nur minimal auf. Die Duschwannen sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich.

Für jede Einbausituation geeignet

Der Einbau von Duschwannen im Bestand stellt Fachhandwerker häufig vor anspruchsvolle Herausforderungen. So können beispielsweise Installations- oder Versorgungsschächte in den Duschbereich hineinragen oder angrenzende Wände vom lotgerechten Maß abweichen. In solchen Fällen bieten Schrägschnitte oder passgenaue Aussparungen durch einen werkseitigen Zuschnitt der Duschwanne Apunto eine optimale Lösung. Dabei bleibt sowohl die hohe Qualität als auch die edle Optik unbeeinträchtigt. Das passende HSK Dichtset für Duschwannen gewährleistet dabei eine normgerechte und schallisolierende Abdichtung nach DIN 18534, auch an jeglichen Schnittflächen.

Bei der Montage haben SHK-Profis mit der Apunto ebenfalls jede Menge Spielraum. Beim Einbau der superflachen Duschwannen von HSK profitieren Fachhandwerkspartner beispielsweise vom optionalen Montagerahmen, der bereits werkseitig vorkonfektioniert ist. Der optimal auf die Marmor-Polymer Duschwannen abgestimmte Rahmen ermöglicht eine fachgerechte und schnelle Montage und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit. Der Rahmen ist ohne jegliches Werkzeug höhenverstellbar und kann so auf die Gegebenheiten im Bad angepasst werden. Einbauhöhen von bis zu 17 cm sind dank des Montagerahmens kein Problem. Federgelagerte und klebefixierte Stifte gleichen Bodenunebenheiten aus. Auch der Wannenfuß zur Mittenabstützung ist ganz einfach mit Hilfe der Easy-Lift-Funktion anzupassen. Weiterer Vorteil: Bohrungen zur Befestigung an Wand oder Boden sind nicht nötig. Alternativ kann die Duschwanne auf optionale, einzeln positionierbare, höhenverstellbare Füße montiert werden. So können unpraktisch gelegene Rohre einfach umgangen werden. Sofern der vorhandene Abfluss dies zulässt, kann die Duschwanne auch direkt auf den Boden montiert werden.

Edle Designoberflächen in Steinoptik

Die Duschwannen in Steinoptik zeichnen sich jedoch nicht nur durch ihre vielseitigen Einbaumöglichkeiten aus, sondern verleihen jedem Badezimmer mit einem modernen, matten Look einen besonderen gestalterischen Akzent. In den Farbvarianten Weiß, Anthrazit, Lichtgrau und Sandstein bringen sie ein naturnahes und zeitloses Design in den Raum. Einen besonders erhabenen Look bieten die neuen Designoberflächen Betonputz sowie Marquina und Arabescato, welche edlen Marmoroberflächen nachempfunden sind. Alle Apunto Duschwannen verfügen dank hochwertiger, fein strukturierter Steinoptik-Oberfläche über eine bestechend natürliche Anmutung. Diese Oberfläche gewährt darüber hinaus eine gewisse Rutsch- und Trittsicherheit. Für einen noch festeren Stand sorgt bei Bedarf eine zusätzliche werkseitige AntiSlip-Beschichtung. Ob mit oder ohne Beschichtung – das hochwertige Material der Duschwannen sorgt für ein besonders angenehmes Duschgefühl, indem es Wärme speichert und besonders hautsympathisch ist.

Ein weiterer Pluspunkt für die Kunden: Die Duschwannen in Steinoptik sind pflegeleicht und einfach zu reinigen. Der eingelassene Ablaufdeckel ist leicht abnehmbar, so lässt sich die zusätzlich erhältliche Ablaufgarnitur schnell und hygienisch reinigen – und das ganz ohne Werkzeug oder chemische Reinigungsmittel. Die einzelnen Elemente des Ablaufs, z. B. der Geruchsverschluss, lassen sich separat entnehmen sowie reinigen und garantieren damit ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Hygiene. Optisch haben Kunden die Wahl zwischen einem klassischen Ablaufdeckel in Edelstahl oder in der Farbe der Duschwannen.

Badewanne raus – Duschwanne rein

Ein Plus für die Sanierung älterer Bäder: Das Modell ist auch in Größen von 170 und 180 cm Länge erhältlich – ideal für den 1:1-Austausch einer Badewanne durch eine großzügige Duschlösung. So lassen sich moderne, komfortable Duschbereiche realisieren, ohne umfangreiche Umbauten vornehmen zu müssen. Das macht die Apunto zur attraktiven Lösung insbesondere bei Renovierungen im Bestand.