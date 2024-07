HSK Duschkabinenbau hat den diesjährigen iF DESIGN AWARD gewonnen und zählt somit zu den Preisträgern des weltweit renommierten Design-Labels.

Prämiert wurde das Shower-Set RS Slim Thermostat in der Disziplin Produkt, Kategorie Badezimmer. Der iF DESIGN AWARD wird einmal im Jahr von der weltweit ältesten unabhängigen Designinstitution, der iF International Forum Design GmbH in Hannover, vergeben.

Das Shower-Set RS Slim Thermostat konnte die 132-köpfige, unabhängige, internationale Expertenjury durch ihre puristisch gerundete, extra schlanke Optik, sowie den erstklassigen Nutzungskomfort überzeugen. Die Zahl der Bewerber war groß: Die Juroren hatten unter fast 11.000 Einreichungen aus 72 Ländern das begehrte Gütesiegel zu vergeben.

Exklusives Spa-Feeling und sicherer Verbrühungsschutz

Mit seiner extra schlanken Formgebung eignet sich das neue Shower-Set RS Slim Thermostat ideal für eine minimalistisch-elegante Badgestaltung. Kunden können aus drei Farbvarianten wählen: Ob zeitloses Chrom, effektvolles Schwarz-matt oder modernes Gunmetal gebürstet – mit der Slim Serie treffen Badbesitzer garantiert den richtigen Farbton. Die schwenkbare Kopfbrause des Sets sorgt mit 255 mm Durchmesser für ein hochkomfortables Regenduschen-Feeling. Zusätzlich erhöht wird der Wellness-Faktor durch die justierbare Design-Handbrause mit den drei unterschiedlichen Strahlarten Rain, Soft-Rain und Massage. Ein integrierter Umsteller ermöglicht eine mühelose Wasserregulierung und optimale Bedienbarkeit. Für mehr Sicherheit beim Duschen sorgt das Sicherheitsthermostat mit 38° C Temperatursperre: Es schützt zuverlässig vor Verbrühungen und verhindert unangenehme Temperaturschwankungen. Eine Kaltwasser-Ausfallsicherung bietet zusätzlichen Schutz – besonders sinnvoll für Haushalte, in denen auch kleine Kinder oder Senioren leben.

Spa-Feeling im eigenen Badezimmer: Die großzügige Kopfbrause und die höhenverstellbare Designhandbrause mit drei unterschiedlichen Strahlarten verwandeln die Duschkabine in eine perfekte Wellness-Oase. Drei verschiedene Designoberflächen stehen zur Wahl: Chrom, Gunmetal gebürstet und Schwarz-matt. Bilder: HSK Duschkabinenbau KG

Effektive Ressourcenschonung dank nachhaltigem Produktdesign

Die neue Armaturenlinie Slim bietet Nutzern nicht nur erstklassiges Design und funktionalen Nutzungskomfort, sondern erfüllt auch höchste Nachhaltigkeitsansprüche: Dank spezieller Spareinsätze in den Armaturen kann der Wasser- und Energieverbrauch um mehr als 50 % reduziert werden, ohne das Duschvergnügen zu beeinflussen. Die Nutzung des Shower-Sets ist damit besonders ressourcenschonend – zugleich sparen Nutzer effektiv Wasser- und Energiekosten. Bei der Entwicklung der Armaturenlinie wurde ebenfalls auf eine Reduzierung des Kunststoffanteils geachtet. Stattdessen kommen besser recycelbare Metalle zum Einsatz. Auch die Formgebung der Slim Linie wirkt sich positiv auf den CO 2 -Fußabdruck aus: Durch die puristische, schlanke Bauart wird der Materialeinsatz maßgeblich minimiert. Die konsequente Reduzierung von überstehenden Elementen, Vertiefungen und anderen Hinterschneidungen vereinfacht zudem die Reinigung und vermindert so die Menge an benötigten Reinigungsmitteln – ein weiterer umweltfreundlicher Faktor.

Über den iF DESIGN AWARD

Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD ein weltweites, anerkanntes Markenzeichen, wenn es um ausgezeichnete Gestaltung geht. Die Marke iF Design ist als Symbol für herausragende Designleistungen international etabliert. Der iF DESIGN AWARD gehört zu den wichtigsten Designpreisen der Welt. Er prämiert Gestaltungsleistungen aller Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur sowie Professional Concept, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Beiträge werden auf ifdesign.com präsentiert.