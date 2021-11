Pressemeldung

Die moderne Duschkabine bietet Nutzern heutzutage einen komfortablen Einstieg in jeder Raumsituation und ist dabei noch zeitlos modern. SHK-Profis finden exakt ein solches Modell beim Duschkabinenhersteller HSK. Mit der Aperto Pro kommt nicht nur optische Leichtigkeit bei hoher Montagefreundlichkeit ins Badezimmer, sondern auch der Gewinner des iF Design Awards und des Red Dot Awards 2021.

Die Aperto Pro ist nicht nur eine Duschkabine, die begeistert, sie ist auch mehrfach ausgezeichnet: Technik und Design, das nicht nur die Käufer überzeugt. Der Gewinn des weltweit renommierten iF DESIGN Awards 2021 für das beste Design sowie des Red Dot Product Design Awards 2021 unterstreichen das Gespür für Trends im Hause HSK Duschkabinenbau. „Die Verleihung der Design Preise bestätigt, dass wir mit unserem Produktdesign Zeichen setzen. Für Kunden und Interessenten ist es ein zusätzliches Argument, auf unsere Produkte zu setzen“, freut sich Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK.

Perfekte Lösung

Neben dem innovativen Design ist die Aperto Pro in unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar: als Runddusche, Eckeinstieg, in einer Nische oder als pendelbare Drehtür mit Seitenwand. Die Scharniere der Aperto Pro Duschkabine sind weit nach innen und außen pendelbar, somit kann die Tür je nach Wunsch in beide Richtungen geöffnet werden. Ein sicheres Handling ist garantiert, denn die Tür kann dank eines schmalen Festelements beim Öffnen nach außen nicht gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stoßen. Damit bietet die Aperto Pro individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Badezimmer. Die praktische Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt. Die Aperto Pro kann dank der großen Türöffnung allen Badnutzern selbst in kleinen oder verwinkelten Bädern zusätzlichen Komfort bieten.

Schlankes Profil überzeugt mit flexibler Montage

Bei der Duschkabinenserie Aperto Pro werden die Festelemente mit einem schlanken Profil, in Chromoptik oder Schwarz-matt, an der Wand befestigt. Das Wandprofil lässt sich auf die Fliese bzw. Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz wandbündig montieren. Je nach Einbau des dezenten Profils kann die Duschkabine teilgerahmt oder auch rahmenlos erscheinen. Die 8 mm starken Glaselemente werden problemlos in das schlanke Wandprofil eingesetzt und durch ein spezielles Kedersystem dauerhaft und sicher an ihrem Platz gehalten. Diese innovative Lösung ist zudem sehr montagefreundlich und ermöglicht es, unebene Wände beim Einbau von bis zu 10 mm auszugleichen.











Angenehme Reinigung und softes Design

Der frische und softe Look der Aperto Pro spiegelt sich in allen Details wider: Scharniere, Wandprofile, Griffe und Stabilisationsbügel sind optimal aufeinander abgestimmt. Die Scharniere gehen eine perfekte Verbindung mit dem Echtglas der Duschkabine ein, da sie innen glasbündig abschließen. So werden die Reinigung und Pflege der Glasflächen besonders einfach. Noch komfortabler wird es mit der optionalen Glasversiegelung TwinSeal. Die zweifache Schutzschicht minimiert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Schmutz und Kalk am Duschkabinenglas. Eventuelle Rückstände lassen sich einmal wöchentlich mit einem Mikrofasertuch leicht entfernen. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet HSK Duschkabinenbau verschiedene Glasarten und -dekore an, womit der Fachhandwerker eine Vielzahl an Möglichkeiten präsentieren kann. Bei der Aperto Pro sind Glasvarianten von Echtglas Klar hell über Spiegel bis hin zu verschiedenen Glasmattierungen verfügbar.

Beste Beratung dank der HSK 3D-Ausstellung

Um die Aperto Pro auch in einem Verkaufsgespräch den Kunden optimal präsentieren zu können, gibt es von HSK Duschkabinenbau eine neue 3D-Ausstellung. Der brandneue, frisch umgebaute Showroom ist nun virtuell über PC oder Tablet erlebbar. Attraktive, hochwertige Produkte, gute Ideen und Tipps machen den Online-Rundgang zu einem Erlebnis – fast so, als wäre man persönlich vor Ort. Von Duschkabinen über Duschwannen, Shower-Sets, Heizkörper, RenoDeco-Wandverkleidungen sowie viele weitere Produkte, die das Badezimmer komfortabler machen, kann alles in 3D-Ansicht realitätsnah betrachtet werden. Als besonderes Extra sind darüber hinaus zahlreiche Produkt- und Erklärvideos hinterlegt. Hier bekommt der Fachhandwerker das beste Beratungstool von HSK gleich an die Hand. Zusätzliche Informationen und Tools finden SHK-Profis zudem im HSK-Partnerbereich auf www.hsk.de oder mobil über die HSK-App.