Mit seinem flachen Design und eleganter Optik fügt sich der elektrische Infrarot-Designheizkörper Retango ideal in jede Umgebung ein. Moderne Farben wie Graphit-Schwarz machen ihn zum absoluten Hingucker im Bad. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau

Energieeffizienz und Design innovativ vereint: Der Infrarot-Designheizkörper Retango wird mit seiner zeitlos klaren Optik zum stylischen Blickfang im Badezimmer. Als flexiblere Alternative zur klassischen Gasheizung punktet der elektrische Heizkörper durch den besonders effizienten Betrieb. Technische Besonderheit ist die gut durchdachte Dualheiztechnik, die parallel für wohltuende Raumwärme und angenehm vorgewärmte Handtücher sorgt. Mit dem optionalen Fernregler lassen sich Nutzungszeiten und die Raumtemperatur individuell programmieren.

Der Infrarot-Designheizkörper in der Standardfarbe Weiß mit flacher Metallfront wird zum modischen Blickfang im Badezimmer. Mittels dualer Heiztechnik sorgt er für eine angenehme und gleichmäßige Raumwärme. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau

Nicht nur optisch ist der mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Infrarot-Heizkörper Retango eine echte Bereicherung – er überzeugt darüber hinaus durch effiziente, schnelle und gleichmäßig verteilte Heizwärme und stellt damit eine kostengünstige Heizalternative für das Badezimmer dar. Ob als Glas- oder Metallvariante, in den Standardfarben Graphit-Schwarz und Weiß oder den Sonderfarben Anthrazit, Perl-Grau und Sandstein – dank vielfältiger Oberflächen-Ausführungen findet sich die optimale Lösung für jeden Einrichtungsstil.

Auch in der superflachen Glas-Variante überzeugt der Retango mit seiner ansprechenden Optik. Erhältlich ist er in verschiedenen Größen und damit sowohl für kleine als auch größere Bäder geeignet. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau

Energieeffizient heizen mit Dualheiztechnik und Fernregler

Technisch punktet der elektrische Designheizkörper mit einem besonderen Clou: Dank flexibel nutzbarer Dualheiztechnik werden sowohl Badezimmer als auch Handtücher schnell und gleichmäßig mit vordefinierten Temperaturen erwärmt. Während der Bereich hinter den Handtuchhaltern mit maximal 65° Celsius für perfekt vorgewärmte Handtücher sorgt, erreicht der obere Bereich die maximale Heizleistung von 95° Celsius. Die wohltuende Infrarot-Strahlung des Designheizkörpers erreicht in weniger als fünf Minuten die volle Wärmeleistung – zuverlässig, geräuschlos und energieeffizient. Mithilfe des optionalen Fernreglers, der als Variante für die Steckdose oder als Aufputzempfänger für die Wand separat erhältlich ist, können darüber hinaus individuelle Nutzungszeiten und Raumtemperaturen programmiert werden – so lässt sich der Betrieb des Retango noch effizienter, gezielter und energiesparender gestalten. Der Fernregler erfüllt zudem die Ökodesign-Richtlinie, deren Ziel es ist, die Umweltwirkungen von energieverbrauchsrelevanten Produkten unter Berücksichtigung des gesamten Lebenswegs zu mindern.

Einfache und sichere Montage

Neben ausgezeichnetem Design und raffinierter Heiztechnik überzeugt der Retango auch durch die besonders einfache Montage mit Schuko-Stecker. Der Heizkörper wird nach Schutzart IPX4, Schutzklasse 1 geliefert und punktet durch ein superflaches Design sowie geringes Gewicht. Erhältlich ist der Retango in drei verschiedenen Größen: 600 × 1200 mm (550 Watt), 600 × 1500 mm (660 Watt) und 600 × 1800 mm (850 Watt). Für kuschelig warme Handtücher sorgen je nach Modellhöhe bis zu drei optional wählbare Handtuchhalter. Die einseitig offenen Halter aus Chrom können je nach Kundenwunsch ein- oder wechselseitig angebracht werden.