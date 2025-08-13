Außergewöhnliche Eleganz: Marmor, Nero-Grün stellt mit seiner grünen Maserung ein visuelles Highlight in jedem Badezimmer dar und überzeugte so die Jury der Schöner Wohnen. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Mit RenoDeco bietet HSK ein modernes Wandverkleidungssystem, das Design, Funktionalität sowie eine schnelle Verarbeitung in sich vereint. Die großflächigen Aluminium-Verbundplatten sind nicht nur wasserfest und pflegeleicht, sondern auch besonders langlebig – eine perfekte Lösung für die fugenlose Gestaltung von Duschbereichen und kompletten Bädern. Dank der einfachen Montage direkt auf vorhandene Fliesen eignet sich RenoDeco ideal für die Teilsanierung, aber auch im Neubau und bei der Kernsanierung werden sie immer beliebter. Jetzt erhält das beliebte Produktportfolio ein weiteres ästhetisches Update: Vier neue Dekore greifen das Trendthema „Naturstein-Optik im Bad“ auf und bringen die Kraft und Schönheit natürlicher Materialien in moderne, fugenlose Badezimmer.

Die RenoDeco Wandverkleidungen bestehen aus robusten, kratzfesten Aluminium-Verbundplatten. Glatte, fast fugenlose Oberflächen verhindern das Festsetzen von Schmutz, Kalk und Schimmel. Somit eignen sich die Platten ideal für Nassbereiche wie Dusche, Waschtisch oder WC.

Das Dekor Naturstein, Silber-Grau ist mit seinen harmonischen Grautönen ideal für ein modernes, urbanes Baddesign geeignet. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Drei Oberflächen – drei Charaktere

Drei mögliche Oberflächenvarianten bieten Spielraum für individuelle Gestaltungen, wobei jede Variante dem Badezimmer eine ganz eigene Ausstrahlung verleiht. Seidenmatt wirkt ruhig und edel. Die samtig weiche Haptik in Kombination mit einer reflexionsfreien, matten Optik bringt eine angenehme Ruhe ins Bad. Gleichzeitig verhindert die Anti-Fingerprint-Veredelung störende Spuren – ideal für den Alltag.

Wer besondere Tiefe und Glanz sucht, greift hingegen zur Hochglanz-Oberfläche. Durch einen mehrschichtigen Lackaufbau entsteht ein eleganter Spiegel-Effekt, der Licht reflektiert und dem Raum eine edle Brillanz verleiht.

Das Dekor Naturstein, Travertin-Taupe kreiert eine behagliche, südeuropäische Atmosphäre in jedes Badezimmer. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Nicht zuletzt überzeugt die strukturierte Oberfläche durch ihre natürliche Optik und Haptik. Die feine Prägung macht Stein- und Holzdekore besonders authentisch. Visuell kaum von echten Materialien zu unterscheiden, bietet sie zugleich die Vorteile eines pflegeleichten Wandbelags.

Zurück zum Wesentlichen: Natur ist „In“

Die neuen Designs greifen aktuelle Wohntrends auf und interpretieren klassische Natursteine auf elegante Weise neu. Das Dekor „Naturstein, Silber-Grau“ wirkt klar und reduziert. Die hochwertige Strukturoberfläche verleiht den harmonischen Grautönen Authentizität – ideal für ein modernes, urbanes Baddesign. Für eine warme und wohnliche Atmosphäre sorgt das Struktur-Dekor „Naturstein, Travertin-Taupe“. Es erinnert an mediterrane Travertinplatten und schafft eine behagliche, südeuropäische Atmosphäre. Inspiriert von der Schönheit natürlicher Steinformationen, vereint das Dekor „Naturstein, Tundra-Greige“ warme Erdtöne mit feinen, lebendigen Aderungen. In Kombination mit seidenmatter Oberfläche wird dem Raum eine angenehme Ruhe – und gleichzeitig eine besondere Tiefe verliehen. Besonders ausdrucksstark tritt „Marmor, Nero-Grün“ auf. Das dunkle Dekor mit grünlich schimmernder Marmorierung wird zum Highlight in jedem Raum und verleiht Bädern eine einzigartige Note. Ideal für alle, die auf starke Kontraste und stilvolle Präsenz im Bad setzen. Das einzigartige Wandverkleidungsdesign überzeugte kürzlich die Jury der Schöner Wohnen, welche das Dekor mit dem renommierten „BEST OF DESIGN“ Award auszeichnete.

Mit den RenoDeco Platten in Naturstein, Tundra-Greige ziehen warme Erdtöne mit feinen, lebendigen Aderungen ins Bad ein. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Mit den neuen Naturstein-Dekoren unterstreicht HSK erneut, dass sich hochwertige Gestaltung, handwerkliche Praxistauglichkeit und moderner Lifestyle mit den neuesten Trends optimal vereinen lassen. Wer sein Bad ohne großen Aufwand teilsanieren möchte, findet in RenoDeco die passende Lösung – langlebig, pflegeleicht und jetzt noch vielseitiger.