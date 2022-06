Die Kundenwünsche an ein Bad sind oft vielfältig und anspruchsvoll. Meist reichen diese von einer barrierefreien Dusche bis hin zu einer Fensterlösung. Umso häufiger stehen Fachhandwerker bei der Komplexität der zu erfüllenden Aufgaben vor großen Herausforderungen. Wie gut, dass in solchen Fällen die Badexperten von HSK Duschkabinenbau für jegliche Ansprüche eine passende Lösung im Sortiment haben.

Mit der Serie Aperto hat HSK Duschkabinenbau ein breites Produktportfolio, welches von barrierefreien Duschlösungen über elegante Fensterlösungen bis hin zu der perfekten Seitenwand auf einer Badewanne alles enthält, was ein Kunde sich wünschen kann. Die für die Aperto typischen pendelbaren Scharniere sowie der serienmäßige Heb-/Senk-Mechanismus sind auch weiterhin bei den Aperto Neuheiten zu finden. Vor allem die Technik und die einfache Montage überzeugen Fachhandwerker nach wie vor, denn die Glaselemente werden einfach in die zuvor montierten Clipsprofile geschoben, korrekt ausgerichtet und festgeclipst.

Somit können Fachhandwerker und Planer auf ein noch breiteres Angebot zurückgreifen und für jede Badsituation die perfekte Lösung von HSK Duschkabinenbau präsentieren.

Klare Linien für eine moderne Badgestaltung

Die Aperto Serie steht für höchsten Komfort und Raumgewinn und punktet mit einem hochwertigen und edlen Design. Die Scharniere, Clipsprofile, Griffe sowie der Stabilisationsbügel sind im frischen und soften Look gehalten. All diese Elemente sind bewusst minimalistisch gestaltet, damit die Glasflächen das Bad optisch größer wirken lassen. Das Aperto Scharnier ermöglicht eine Türöffnung nach außen sowie innen und damit vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist innen glasbündig und bildet eine Einheit mit dem Sicherheitsglas der Duschkabine, dies vereinfacht die Reinigung und Pflege der Glasflächen erheblich. Der serienmäßige Heb-/Senk-Mechanismus macht die Handhabung noch angenehmer und komfortabler. Die Tür befindet sich bei allen Ausführungen immer am Nebenteil, das spart nicht nur Platz, sondern ist auch noch praktisch: dadurch kann die Tür innen nicht gegen die Armatur oder außen gegen einen möglichen Heizkörper stoßen. Zum weiteren Schutz kann jedes Aperto Modell mit Puffergriffen ausgestattet werden, welche ebenfalls ein Anschlagen verhindern. Für noch mehr Pflegekomfort sorgt die optionale Glasversiegelung TwinSeal. Die neue Oberflächenbeschichtung minimiert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Schmutz und Kalk. Eventuelle Rückstände lassen sich leicht einmal wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernen. Die moderne Produktserie Aperto ist mit verschiedenen Glasarten und -dekoren erhältlich. So sind die Varianten Echtglas Klar hell, Glasmattierung mittig sowie Mattglas, Grauglas, Spiegelglas und weitere Ausführungen verfügbar. Die Duschkabine passt sich somit ganz individuell den Wünschen der Kunden und der Badoptik an, für ein Rundum-Wohlgefühl bei jedem Duschen.

Dusche und Badewanne nebeneinander

Nicht selten kommt es vor, dass Fachhandwerker in einem Bad mit Wanne noch eine Duschkabine installieren sollen. Meist ist der Platz dafür aber begrenzt. In solchen Fällen sind Duschkabinen ideal, deren verkürzte Seitenwand auf der Badewanne enden. Bei einer Kombination mit einer Badewanne bietet sich die Aperto Drehtür mit verkürzter Seitenwand von HSK Duschkabinenbau als die perfekte Lösung an. Dank des Exzenterprofils kann die Seitenwand ganz einfach und sicher befestigt werden. Die verkürzte Seitenwand wird mit einem Rücksprung von 5 mm zum Wannenrand montiert.

Den Raum ideal genutzt

Ist ein kleines Bad mit Fenster vorhanden, wird dieses sehr ungern durch eine Duschkabine verbaut. Bieten sich aber aus den Gegebenheiten des Bades keine anderen Möglichkeiten eine Duschkabine zu platzieren, stehen Nutzer wie Fachhandwerker vor einer größeren Herausforderung. In solchen Fällen eignet sich die Aperto Fensterlösung von HSK Duschkabinenbau. Die innovative Duschkabine kann vor dem Fenster platziert werden und bei Nichtgebrauch ganz einfach an die Wand gefaltet werden, dadurch wird das Bad optisch vergrößert. Des Weiteren kann das Fenster problemlos nach dem Duschen geöffnet werden. Die beidseitigen Puffergriffe ermöglichen zusätzlich eine komfortable Handhabung und verhindert das Zusammenstoßen der Glaselemente.















Duschkabinen wie die Aperto Fensterlösung lassen sich komplett im Duschbereich an die Wand klappen. Somit kann das Fenster problemlos nach dem Duschen geöffnet werden. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG



Eine weitere Neuheit der Aperto Serie ist die Möglichkeit der U-Kabine. Die meisten Duschkabinen befinden sich in einer Raumecke eines Badezimmers, falls diese aber bereits mit einer Tür, einem Waschbecken oder anderen Gegenständen verbaut ist, eignet sich die Aperto U-Kabine. Dank dieser Duschlösung können Duschen frei an der Wand platzieren werden, ohne großen Platz einzunehmen. Denn auch hier haben die Nutzer den Vorteil, dass die gesamte Echtglas-Duschkabine in den Duschbereich gefaltet werden kann. Die Aperto als U-Kabine ist dank ihrer cleveren Drehfalttüren ein echtes Raumwunder.

Möchten Badnutzer einen noch geräumigeren Einstieg, ist die neue Walk In Aperto Drehfalttür die perfekte Lösung. Um auch in kleinen Bädern zusätzlichen Raum zu schaffen, können die Glaselemente um die Armatur gefaltet werden, ohne dagegen zu stoßen. Die 6 mm starke Echtglas-Drehfalttür befindet sich an einem stabilen Nebenteil. Ideal für SHK-Profis: Die aus drei Glaselementen bestehende Drehfalttür kann trotz enger Zugänge leichter zum Kunden transportiert und vor Ort montiert werden. Die Walk In Aperto ist in den Breiten von 90 bis 160 cm und einer Höhe bis 210 cm verfügbar. Für die Wandmontage setzt HSK Duschkabinenbau ebenfalls auf das bewährte Clipsprofil.

Praktischer Badewannenaufsatz

Funktionalität wird bei HSK Duschkabinenbau großgeschrieben. So müssen Nutzer beim Aperto Badewannenaufsatz nicht auf die bewährten Funktionen der Aperto Serie verzichten. Wie die Walk In Aperto ist der Badwannenaufsatz identisch aufgebaut. Dies vereinfacht auch die Montage für den Fachhandwerker. Der 2- oder 3-teilige Aufsatz punktet mit seinem 8 mm starke Nebenteil aus Echtglas welches zur Befestigung in das Wandprofil eingeschoben und festgeclipst wird. Das softe Clipsprofil sorgt für eine einfache Montage und Pflege des Badewannenaufsatzes, dabei wird die Technik versteckt. Der Aufsatz lässt sich zudem ganz einfach nach innen und außen pendeln. Mit den Breiten von 90 bis 120 cm und einer Höhe von 100 bis 150 cm eignet sich der Aufsatz für alle Badewannen.