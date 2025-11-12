Elegantes Design, hochwertige Verarbeitung und maximale Flexibilität beim Einbau: Mit der neuen Duschwanne Reta erweitert HSK Duschkabinenbau sein Sortiment an Marmor-Polymer Duschwannen um ein Modell, das moderne Badgestaltung mit klugem Design vereint. Die bis zu drei Zentimeter starke Duschwanne in 23 verschiedenen Abmessungen überzeugt durch ihre klare Formensprache und ermöglicht dank Rinnenablauf einen besonders ästhetischen Wasserabfluss.

Die neue Duschwanne kombiniert minimalistisches Design und praktische Funktionalität. Eine strukturierte Oberfläche sorgt für ein angenehm natürliches Duschgefühl und verleiht ihr eine moderne, puristische Optik. Das hochwertige Marmor-Polymer-Material ist pflegeleicht, hautsympathisch und speichert Wärme – ideal für ein komfortables Duscherlebnis zum Start am Morgen oder nach einem langen Tag.

Praktisch und ästhetisch: Die Rinnenabläufe der Reta Duschwanne lassen sich im Handumdrehen reinigen und bestechen mit einer elegant-zurückgenommenen Anmutung. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Flexible Lösungen für jede Einbausituation

Ob bodeneben oder erhöht – die Reta bietet vielfältige Möglichkeiten. Die Montage erfolgt direkt auf dem Boden, auf einem Montagerahmen oder auf optional erhältlichen, höhenverstellbaren Füßen. Diese separat erhältlichen Füße sind frei unter der Wanne positionierbar und individuell in der Höhe einstellbar. So werden unpraktisch gelegene Rohre problemlos umgangen. Ein einzelner Fuß trägt bis zu 200 kg, wodurch die Stabilität der gesamten Konstruktion jederzeit gewährleistet ist.

Für eine fachgerechte und dauerhafte Abdichtung bietet HSK Sanitärprofis das speziell entwickelte Duschwannen Dichtset. Das System sorgt für eine normgerechte Abdichtung nach DIN 18534 und ermöglicht zugleich eine wirkungsvolle Schallisolation. Für den bodengleichen Einbau ist das Duschwannen Dichtset mit dem selbstentwickelten Ergänzungsset Kit 2 kombinierbar. Besonders clever: Die Duschwanne Reta ist auf Wunsch im Sondermaßzuschnitt erhältlich. So werden Schrägschnitte oder Kürzungen bereits werkseitig präzise umgesetzt. Das ermöglicht eine optimale Anpassung an die baulichen Gegebenheiten, ohne die hochwertige Optik der Wanne zu beeinträchtigen.

Klares Design für moderne Bäder

Mit ihrem modernen Rinnenablauf und der strukturierten Oberfläche setzt die Reta elegante gestalterische Akzente im Bad. Sie ist in den Farbvarianten Weiß, Lichtgrau, Sandstein und Anthrazit erhältlich. Diese Farbvielfalt sorgt dafür, dass sich die Duschwanne harmonisch in unterschiedliche Stilwelten integriert – von freundlich hell bis markant dunkel. Trotz ihrer geringen Aufbauhöhe von bis zu 3 cm überzeugt sie dank des hochwertigen Marmor-Polymers mit Robustheit, Langlebigkeit und Stabilität.

Pflegeleicht und durchdacht

Die geradlinige Reta Duschwanne ist auf eine besonders einfache Reinigung ausgelegt. Der Rinnenablauf ermöglicht einen hygienischen Wasserabfluss und eine schnelle Säuberung ohne störende Übergänge. Die Ablaufrinne ist leicht abnehmbar, so lässt sich die zusätzlich erhältliche Ablaufgarnitur schnell und hygienisch reinigen – und das ganz ohne Werkzeug oder chemische Reinigungsmittel. Die einzelnen Elemente des Ablaufs, z. B. das Haarsieb und der Geruchsverschluss, lassen sich separat entnehmen sowie reinigen und garantieren damit ein Höchstmaß an Benutzerfreundlichkeit und Hygiene. Für zusätzliche Sicherheit im Alltag der Kunden bietet HSK zudem eine optionale werkseitige AntiSlip-Beschichtung. Diese erhöht die Trittsicherheit spürbar – für ein entspanntes und sicheres Duscherlebnis.

Die Reta vereint alle Vorteile einer modernen Duschwanne: ästhetische Zurückhaltung, technische Präzision und ein hohes Maß an Komfort – vom Einbau bis zur täglichen Nutzung.