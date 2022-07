Eine Dusche soll nicht gleich Dusche sein. Kunden haben meist hohe Ansprüche an ihre Nasszelle. So soll diese zum Beispiel mit einem Wellnessduschkopf ausgestattet sein, der die Möglichkeit aus verschiedenen Wasserstrahlen zu wählen bietet, pflegeleicht ist und zudem noch die Optik stimmen. Viele Anforderungen, die ein Fachhandwerker bei seiner Planung einer Dusche zu berücksichtigen hat. Mit dem Duschpaneel Lavida Wall 2.0 des Olsberger Badexperten HSK können SHK-Profis die Wünsche ihrer Kunden optimal erfüllen, denn das Paneel verbindet Funktionalität und Ästhetik auf ideale Weise.

Elegante Technik

Das Lavida Wall 2.0 passt sich optisch dem beliebten Lavida Plus Paneel an und fügt sich damit ideal in die markant-eckige Lavida Produktfamilie. Der flache Metallkorpus mit den Maßen 1.310 x 250 mm verfügt über eine besonders geringe Aufbauhöhe von nur 40 mm und verschwindet damit förmlich in der Wand. Das filigrane Design verbirgt außerdem die gesamte Aufputz-Technik, somit ist keine Unterputz-Einbaubox mehr erforderlich. Durch die äußerst flache Regentraverse erlebt der Kunde einen weichen Sommerregen, während die seitlich angebrachte, runde Designhandbrause mit den drei verschiedenen Strahlarten Rain, SoftRain und Massage Wellnesscharakter in jedes Zuhause bringt. Ebenfalls praktisch sind die Antikalk-Noppen der Designhandbrause und der Regentraverse für eine einfache Reinigung sowie die beidseitige Verdrehsicherung des Brauseschlauchs. Für zuverlässige Behutsamkeit sorgt ein Sicherheitsthermostat mit 38°C-Sperre und für hohe Pflegeleichtigkeit die Edelglas-Beschichtung der Glasfront.

Außergewöhnliche Optik

Nicht nur die hochwertige Ausstattung begeistert Kunden für Lavida Wall 2.0. Der reduzierte, schlanke Look des Paneels sowie die Kombination aus dem polierten Edelstahl des Korpus und der brillanten Front aus Echtglas in Weiß oder Schwarz setzen einen zeitlos-modernen Blickfang in jedes Bad. Die dezente Glasablage bietet eine ebenso schicke wie praktische Ablagefläche für Duschutensilien.