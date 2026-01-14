Von der Duschkabine über die Wandgestaltung bis hin zum stylischen Designheizkörper: HSK Duschkabinenbau steht für zuverlässige Qualität und innovatives Design rund um den Duschplatz. Auf der diesjährigen SHK+E Essen sowie auf der ifh/Intherm in Nürnberg präsentiert das Sauerländer Familienunternehmen vielfältige Lösungen für das moderne Badezimmer. Mit dabei: die neueste Duschkabinengeneration Vinya sowie die magnetischen Duschaccessoires RenoMag und Neues aus der Welt der elektrischen Designheizlösungen.

Seit über 30 Jahren überzeugt HSK Duschkabinenbau mit hoher Qualität und einem direkten Draht zum Handwerk. Dieses Leitbild zeigt sich auch in der neuesten Duschkabineninnovation aus dem Sauerland. Die Vinya überzeugt mit einer innovativen Klebtechnik: die eckig-filigranen Scharniere werden werkseitig auf das Glas angebracht – ganz ohne Glasbohrungen und Verschraubungen – für ein neues Level an Hygiene. Optisch noch mehr Freiheit schafft die rahmenlose Duschkabinenserie Vinya Pur. Auch mit im Messegepäck ist das neue magnetische Badaccessoire-System RenoMag. Damit finden Duschkorb, Handtuchhaken und Co. im Handumdrehen den richtigen Platz für jede Situation – ganz ohne Kleben, Bohren oder Schrauben. Nicht zuletzt präsentieren die Badspezialisten ihr stetig wachsendes Portfolio an elektrischen Designheizkörpern. Mit cleveren Features wie programmierbaren Heizzeiten und einer praktischen App-Steuerung liefern die Neuheiten kuschlige Wohlfühlwärme unabhängig vom zentralen Heizsystem.

Im Rahmen der SHK+E Essen vom 17. bis 20. März 2026 in Halle 7, Stand B02 sowie der ifh/Intherm in Nürnberg vom 14. bis 17. April 2026 in Halle 7A, Stand 315 präsentiert das HSK Team diese und weitere Highlights rund um den Duschplatz und lädt Besucherinnen und Besucher zum persönlichen Austausch ein.