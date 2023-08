Welche Hersteller überzeugen die Deutschen im Fachhandel? Das Fachhandelsmarken-Ranking 2023 der Süddeutschen Zeitung liefert Antworten auf diese Frage: Knapp 37.000 Kundenstimmen geben Aufschluss darüber, welche deutschen Unternehmen zu den absoluten Experten ihrer Branche zählen. In der Kategorie Bad- und Sanitärausstattung überzeugte HSK Duschkabinenbau auf ganzer Linie und wurde als Deutschlands „Beste Fachhandelsmarke 2023“ ausgezeichnet.

Diese deutschen Marken sind im wahrsten Sinne vom Fach: In einer Online-Befragung des SZ-Instituts stellten sich 284 Fachhandelsmarken aus 14 Branchen dem Urteil von rund 37.000 Kundenstimmen. Nur die am besten bewerteten Hersteller konnten einen der begehrten Plätze in der Rangliste des Fachhandelsmarken-Rankings 2023 ergattern. Zu den Besten in der Branche Bad- und Sanitärausstattung gehört auch HSK Duschkabinenbau. Ausschlaggebend für die Bewertung waren Kriterien wie Qualität und Vertrauenswürdigkeit, Kundenservice und Support, Preis-Leistungs-Verhältnis, Design und Technik, Nachhaltigkeit und Bekanntheitsgrad. „Die Auszeichnung als Deutschlands ‚Beste Fachhandelsmarke 2023‘ zeigt einmal mehr, dass sich unser Engagement für hochqualitative Sanitärausstattung voll auszahlt“, so Joachim Schulte-Lohgerber, geschäftsführender Gesellschafter von HSK. „Diesen hervorragenden Service möchten wir auch in Zukunft aufrechterhalten, um unseren Kunden nur das Beste bieten zu können.“