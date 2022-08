Endlich ist es wieder so weit: Der September startet mit einem Highlight der SHK-Branche. Vom 6. bis 9. September treffen sich live und in Farbe SHK-Profis, Branchenkenner und Interessierte, um sich nach längerer Messepause wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. Mit rund 400 Ausstellern präsentiert auch der Badexperte HSK Duschkabinenbau wieder frische Innovationen sowie clevere Weiterentwicklungen aus allen Bereichen des Badezimmers auf der SHK Essen. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, HSK Duschkabinenbau in Halle 5, Stand 5A23 zu besuchen und die neuesten HSK Produktideen und Konzepte für eine intelligente Badplanung zu erleben.

Neue Badtrends

Das Bad gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zu einem wichtigen Ort im eigenen Heim. Heutzutage sind es Wohlfühloasen, in denen man morgens gestärkt in den Tag startet oder am Abend Kraft tankt und sich von einem stressigen Tag erholt. Um genau diesen Effekt zu bekommen, sollten Badezimmer den neuen Bedürfnissen angepasst sein. Ein moderner Look ist da nur die kleinste Anforderung an das Bad. Damit auch in Zukunft alle Wünsche erfüllt werden können, zeigt HSK Duschkabinenbau auf der SHK Essen sein umfangreiches Programm. Gespickt mit einigen Highlights können sich die Besucher auf die Trends 2022, großartige Neuheiten und Innovationen rund ums Bad freuen.

Anregungen für den SHK-Profi

Zu den zahlreichen Neuheiten im Bereich der Duschkabinen, wie die Erweiterung der Aperto Serie um die Aperto Pro und Aperto Pur, die neue Favorit Plus oder der Weiterentwicklung der Exklusiv zur Exklusiv 2.0 wurden auch u. a. die Bereiche Shower & Co, RenoDeco Wandverkleidungen, Accessoires sowie das Angebot der Designheizkörper revolutioniert. Auch der digitale Bereich von HSK Duschkabinenbau hat Neuigkeiten zu bieten. Um nicht zu viel vorneweg zunehmen: Kunden und Interessierte sind eingeladen, die neuesten HSK Produktideen und Konzepte für eine intelligente Badplanung zu erleben. Die Badexperten von HSK Duschkabinenbau freuen sich auf zahlreiche gute Gespräche vor Ort.