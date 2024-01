Duschen statt Baden: Kopf- und Handbrausen von HSK werden mit wassersparenden Durchflussreglern ausgestattet. Eine ausgeklügelte Düsengeometrie sorgt dennoch für einen voluminösen, kraftvollen und erfrischend perlenden Wasserstrahl. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Vermeiden, vermindern, verwerten – diesen ökologischen Grundsatz verfolgt der Badausstatter HSK Duschkabinenbau bei der Produktentwicklung- und -fertigung im eigenen Unternehmen. Das ambitionierte Ziel: Langlebige Qualitätsprodukte herstellen, die Kunden bei einem verantwortungsbewussten und sparsamen Umgang mit dem wichtigsten aller Lebensmittel, dem Trinkwasser, unterstützen.

Unter dem Slogan „HSK Goes Green“ fördert und lebt HSK Duschkabinenbau den Nachhaltigkeitsgedanken seit Jahren: Klimafreundliche Produktionsabläufe, Verpackungen aus recyclefähigen Materialien und Armaturen, die mit innovativen Technologien einen sparsamen Wasserverbrauch ermöglichen, gehören fest zum Bestandteil des umweltgerechten Unternehmenskonzepts. „Nach dem japanischen Kaizen Prinzip wirkt jeder unserer Mitarbeiter tagtäglich daran mit, seinen Bereich zu verbessern, zu vereinfachen und zu optimieren“, erklärt Alexander Scharf, Produktmanager bei HSK. „Denn schon mit kleinen Maßnahmen können wir Großes anstoßen und unsere Produkte und Unternehmensabläufe langfristig nachhaltig gestalten“, erläutert er.

Umweltfreundlicher Duschkomfort mit Shower & Co

Im Badarmaturen-Sortiment Shower & Co setzt der Sanitärausstatter das Konzept „HSK Goes Green“ konsequent fort. Die hochwertigen Dusch-, Wannen- und Waschtischarmaturen verfügen über innovative Technologien und unterstützen die Nutzer dabei, ihren Wasser- und Energieverbrauch konsequent und ohne Komforteinbußen zu minimieren. Dabei liegt ein großer Vorteil im Badarmaturen-Sortiment Shower & Co an sich: Während bei einem Vollbad circa 150 Liter Wasser verbraucht werden, kommt man bei einem dreiminütigen Duschbad mit einer herkömmlichen Brause bereits mit circa 50 Litern Wasser aus. Doch es gibt noch weiteres Einsparpotenzial: Während ein handelsüblicher Duschkopf einen Wasserdurchfluss von etwa 12 bis 15 Litern pro Minute hat, ermöglichen HSK Duscharmaturen einen deutlich niedrigeren Verbrauch. Dank des Mengenreglers in den Hand- und Kopfbrausen wird der Durchfluss auf sparsame 9 Liter pro Minute reduziert. Dadurch kann der Wasserverbrauch auf 60% gesenkt werden. Mit der insgesamt geringeren Warmwassermenge wird am Ende effektiv Energie gespart – das macht sich auch in der Haushaltskasse bemerkbar: Schließlich verbraucht eine Minute Warmduschzeit in etwa so viel Energie wie die Beleuchtung eines Dreipersonenhaushalts pro Tag.

So geht ressourcenschonendes Händewaschen

Die Waschtischarmaturen des Shower & Co Sortiments unterstützen folgendes ressourcenschonende Prinzip: In den durchflussreduzierten Strahlreglern wird dem Wasser Luft beigemischt – das sorgt für einen voluminösen, kraftvollen und erfrischend perlenden Wasserstrahl. Dass so bei jedem Händewaschen Wasser gespart wird, bemerkt der Kunde dank der cleveren Technologie gar nicht. „Ein weiterer Ansatz, den wir verfolgen, sind elektronisch gesteuerte Waschtischarmaturen. Diese verfügen über einen Infrarotsensor, der den Wasserfluss startet, sobald sich die Hände im Erfassungsbereich befinden. Werden die Hände wieder weggezogen, stoppt der Wasserfluss automatisch. So wird der Wasser- und Energieverbrauch auch am Waschtisch erheblich reduziert“, bestätigt Alexander Scharf.