HSK Duschkabinenbau räumt 2023 in verschiedenen Kategorien ab: Auszeichnungen für herausragende Produkte, Kundentreue und Zuverlässigkeit setzen das Unternehmen als Branchenfavorit in diesem Jahr in den Fokus. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Welche Hersteller haben im Jahr 2023 überzeugt? Um darüber ein vollständiges Bild zu erhalten, braucht es die Meinungen von Kunden genauso wie Urteile von unabhängigen Branchenexperten und Fach-Jurys. Deren Bewertungen hat sich HSK Duschkabinenbau auch 2023 gestellt – und sich bei zahlreichen Awards und Befragungen als Favorit hervorgetan. Dabei konnte das Sanitärunternehmen aus dem Sauerland auf Produktebene genauso punkten wie in den Kategorien Kundentreue und Zuverlässigkeit.

Einzelmeinungen gibt es viele. Und die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Darum entsteht erst, wenn ein Unternehmen durch unterschiedliche Fachmagazine, Kundenbefragungen und die Jurys unabhängiger Design-Awards ausgezeichnet wird, ein aussagekräftiges Meinungsbild. In diesem Punkt blickt HSK Duschkabinenbau auf ein höchst erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Allein mit der Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 gewann das Unternehmen mehrere relevante Preise – darunter den 2. Platz als „Produkt des Jahres“ des Fachportals Haustec, den 3. Platz beim „Best of SHK Award“ von der Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer sowie den begehrten Red Dot Design Award in der Kategorie „Product Design 2023“. Vom etablierten Magazin Schöner Wohnen erhielten die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0, der Infrarot-Designheizkörper Retango und die berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro jeweils den Titel „Ausgezeichnet“ in der Kategorie „Best of Design“. Und die TEST Bild kürte HSK im Rahmen „Top-Marke Haus und Wohnen“ in der Produktkategorie Duschkabinen mit dem 1. Platz im Bereich Umwelt & Nachhaltigkeit. Doch nicht nur die innovativen Produkte des Sanitärherstellers wurden im Jahr 2023 prämiert – auch die engagierten Services von HSK kamen zu Ehren. So wurde HSK für hohe Zuverlässigkeit und hohe Kundentreue mit „Ausgezeichnet“ bewertet (Focus Money). Das gleiche Prädikat wurde HSK in der Kategorie Bad- und Sanitärausstattung als „Deutschlands Beste“ (Focus und Focus Money) und „Deutschlands beste Fachhandelsmarke 2023“ (Süddeutsche Zeitung) verliehen. Die Tests, die im Auftrag von Focus, Focus Money und der Süddeutschen Zeitung durchgeführt wurden, basieren auf umfangreichen, repräsentativen Kundenbefragungen. „Wir freuen uns über die Auszeichnungen der Fach-Jurys und die Bewertungen der Endverbraucher gleichermaßen. Sie machen uns stolz und sind gleichzeitig der Ansporn, unsere Produkte und alle damit verbunden Dienstleistungen im kommenden Jahr noch weiter zu verbessern“, versichert Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK.