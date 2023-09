Die Zuverlässigkeit eines Unternehmens ist einer der wichtigsten Faktoren für langanhaltenden Markterfolg und zufriedene Kunden. Welche deutschen Unternehmen als besonders zuverlässig gelten, untersuchte die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST nun in einer umfassenden Studie. HSK Duschkabinenbau schaffte es in der Kategorie Sanitärproduktehersteller unter die Top 10 und wurde mit dem Prädikat „Hohe Zuverlässigkeit 2023“ ausgezeichnet.

Mehr als 86.000 Kundenbewertungen zu 618 Unternehmen und Anbietern aus 39 verschiedenen Branchen holte DEUTSCHLAND TEST für die aktuelle Kundenbefragung zum Thema „Zuverlässigkeit“ ein. Ob pünktliche Lieferung, fehlerfreier Betrieb oder Hilfe bei Problemen – neben der vom Kunden erlebten Produktqualität wurden in der Studie auch der gesamte Leistungserstellungsprozess sowie die Bewertung des Leistungsversprechens berücksichtigt. Die Auszeichnung „Hohe Zuverlässigkeit“ für HSK Duschkabinenbau belegt einmal mehr das große Vertrauen, das Kunden dem Hersteller entgegenbringen. „Zuverlässigkeit ist ein unerlässliches Kriterium für hochwertigen Service und nachhaltige Kundenbeziehungen“, so Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK Duschkabinenbau. „Insbesondere in herausfordernden Zeiten wie diesen möchten wir an unserem hohen Qualitätsversprechen festhalten und unseren Kunden Dienstleistungen und Sanitärprodukte bieten, auf die sie sich verlassen können. Dass wir nun die Auszeichnung ‚Hohe Zuverlässigkeit‘ erhalten haben, macht uns stolz und treibt uns weiter an.“