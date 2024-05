Die WELT veröffentlichte am 8. März 2024 – in Zusammenarbeit mit dem Kölner Analyse-Institut ServiceValue – eine Studie zum Thema Innovationskraft deutscher Unternehmen. Im Zuge dessen wurde HSK Duschkabinenbau für seine hohe Innovationskraft ausgezeichnet. Als Datengrundlage wurden über zweihunderttausend Bewertungen von Führungskräften aus unterschiedlichsten Branchen analysiert. Damit profiliert sich das Sanitärunternehmen aus dem Sauerland nach einer Reihe von Auszeichnungen im Jahr 2023 erneut.

Das Familienunternehmen HSK Duschkabinenbau steht seit Jahrzehnten für Qualität und für besonders kreative Lösungen mit dem Ziel, seinen Kunden täglich ein angenehmes Erlebnis im ansprechenden eigenen Badezimmer zu bieten. Diese hohe Innovationskraft wird nun von der renommierten Tageszeitung WELT honoriert. Die zugrundeliegende Studie basiert auf Expertenmeinungen von Führungskräften aus insgesamt 175 Branchen. Das Studiendesign war so angelegt, dass sich die Teilnehmer aus eigener Motivation heraus an der Studie beteiligten. Die Führungskräfte wurden gefragt, inwieweit sie eigenen Informationen und Erfahrungen entsprechend zustimmen können, dass Strategien und Konzepte der jeweiligen Unternehmensführung zu einer hohen Innovationskraft nach innen und/oder nach außen führen. Insgesamt werteten die Studienautoren 215.677 Führungskräfte-Bewertungen aus. HSK wurde im vergangenen Jahr bereits unter anderem von angesehenen Publikationen wie der Süddeutschen Zeitung, FOCUS, BILD Test in unterschiedlichsten Kategorien gewürdigt. Weitere spannende Neuigkeiten von HSK Duschkabinenbau gibt es hier.