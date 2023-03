HSK wurde neben Geberit und Hansgrohe mit dem Best of Design Award in der Kategorie „Sanitär“ ausgezeichnet. V. l. n. r.: Chefredakteur des Fachmagazins Si Maximilian Döller überreicht dem geschäftsführenden Gesellschafter Joachim Schulte, Andreas Bieber (Verkaufsleiter Süd) und Martin Brodmeier (Verkaufsleiter Nord) die Auszeichnung. Bild: HSK Duschkabinenbau KG

Die ISH ist die weltweit führende Messe der Sanitär- und Heizungsbranche (SHK) und fand nach vier Jahren Corona-Pause endlich wieder live in Frankfurt statt. Fünf Messetage standen im Zeichen „Komfort trifft Nachhaltigkeit“. Messehallen voller Innovationen und Neuheiten – vorne mit dabei war auch der Olsberger Badexperte HSK Duschkabinenbau. Das Familienunternehmen aus dem Sauerland stellte auf seinem Messestand sein umfangreiches Programm mit innovativen Weiterentwicklungen aus den Bereichen Duschkabinen, Duschwannen, Designheizkörper, wasserführende Armaturen, Alu-Spiegelschränke sowie Teilsanierungssysteme vor und wurde neben den Global Playern Geberit und Hansgrohe in der Kategorie „Sanitär“ mit dem Best of Design Award ausgezeichnet.

Die Weltleitmesse feiert ein beeindruckendes Comeback: 2025 Hersteller haben ihre Neuheiten vorgestellt – und das vor über 153.700 Besuchern. Nachhaltigkeit war das allgegenwärtige Thema auf der ISH 2023 und auch im Bereich Bad findet dieses Thema immer mehr Anklang. Die Gesellschaft achtet auf nachhaltige Materialien, eine saubere Produktion oder langlebige Bad-Konzepte für alle Generationen und Bedürfnisse. Für die Badexperten HSK Duschkabinenbau ist dieses Thema kein Neuland – seit Jahren wird das Thema Nachhaltigkeit unter dem Slogan „HSK Goes Green“ gefördert und gelebt. Ständig wird an der Optimierung von Materialien, Verpackungen, Transportwegen und Arbeitsabläufen gearbeitet. Erst kürzlich, um noch umweltfreundlicher zu produzieren und Treibhausgase einzusparen, wurde die Heizungsanlage ausgetauscht und eine Photovoltaikanlage auf dem Logistikzentrum installiert.

Produkte und Konzepte für Belebung des Bädermarktes und mehr Nachhaltigkeit im Bad-Alltag

Mit der hochwertigen, fugenlosen Wandverkleidung RenoDeco setzt HSK einen neuen Trend im Bädermarkt. Weniger Materialien und schnelle Umbauzeiten sorgen für einen kostengünstigen Badumbau. Der Wunsch nach barrierefreien und großzügigen Duschen ist weiterhin ein Trend. Das spart Ressourcen und Geld. Spürbare Nachhaltigkeit fängt bereits beim Duschen an: Dank der innovativen Glasversiegelung TwinSeal braucht das Duschkabinenglas nicht mehr mit starken Putzmitteln von Seifenrückständen und Kalk entfernt werden, sondern, es reicht einmal die Woche mit einem feuchten Tuch über das Glas zu wischen. Zwei weitere umweltfreundliche Messe-Highlights sind die Berührungslose Waschtischarmatur AquaXPro, mit der durch eine komfortable Sensortechnik bis zu 50 % Wasser beim Händewaschen eingespart werden kann, und der Infrarot-Designheizkörper Retango. Der elektrische Heizkörper überzeugt durch effiziente, schnelle und programmierbare Heizwärme und stellt damit eine energiesparende Heizalternative für das Badezimmer dar. Die Produkte von HSK ermöglichen den Badnutzern, sich aktiv an der schonenden Ressourcen-Nutzung zu beteiligen. Qualitativ hochwertige Produkte, Made in Germany und jahrelange gute Arbeit zahlen sich bei den Kunden aus. HSK wurde kürzlich in der Focus Money Studie kundenseitig das „Höchste Vertrauen“ bescheinigt. Joachim Schulte, geschäftsführender Gesellschafter von HSK, zieht ein außerordentlich positives Fazit: „Es freut uns, dass die ISH wieder live stattfindet, denn die Teilnahme hat sich wirklich für uns gelohnt. Standbesucher und Gäste haben uns viel positives Feedback gegeben. Produkte und Innovationen können so direkt erlebt werden und ein persönliches Gespräch führt zu hilfreichen Erkenntnissen und Erfolg auf allen Seiten – dies kommt dann auch der Wirtschaftsregion Sauerland zugute.“

Duschen neu erleben

Ein absolutes Messe-Highlight war die Exklusiv 2.0, die als Nachfolger der beliebten Duschkabinenserie Exklusiv nun im modifizierten Design erstrahlt. Die Kombination aus modischen Wandanschlussprofilen und dem neuen variablen Stabilisationsbügel verleiht dem Alleskönner eine geradlinige, schlanke Optik. Dank der innovativen Profiltechnik – ohne sichtbare Verschraubungen – werden Festelemente und Seitenwände der Exklusiv 2.0 in das Wandanschlussprofil eingeschoben, ausgerichtet und durch das spezielle Kedersystem dauerhaft dicht sowie sicher fixiert. Das sieht nicht nur gut aus, sondern macht die Pflege äußerst komfortabel und schön einfach. Kunststoffschließmagnete mit Metalleinlage perfektionieren die technische Performance, ohne die Variabilität an Sondermaßen einzuschränken. Die neuen, durchdachten Details und die bewährte Funktionalität überzeugten auch die Si-Magazin-Leser von der Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 und machten HSK zu einem der stolzen Best of Design Award Gewinner neben Geberit und Hansgrohe.

Modernes Design und starke Präsenz

Im modernen Look mit markantem Profildesign war die Favorit Plus Drehpunkttür ein Eyecatcher auf dem Messestand. Das geradlinige Modell und der Türgriff mit gripoptimierter Rändelstruktur verleihen der Duschkabine eine exklusive Optik. Die Glastür wird zwischen zwei von der Wand abgerückten Drehpunkten gelagert und eignet sich so auch für den Einsatz in kniffligen Badezimmern. Störende Heizkörper, Mauer- oder Fenstervorsprünge können ganz einfach umgangen werden. Eine Magnetschließleiste sorgt für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der 6 mm Echtglastüren. Ob Duschnische oder Eckkabine – die Favorit Plus ist ein echtes Allround-Talent: In den Ausführungen Drehpunkttür Nische oder alternativ mit Seitenwand und in vielen verschiedenen Einstiegsbreiten findet sich die perfekte Lösung für jedes Bad.

Kleine Änderung, große Wirkung

Der Serie Favorit Nova wurde ebenfalls ein Makeover verpasst und auf der ISH stolz präsentiert. Mit dem neuen Griff lassen sich die Duschabtrennungen bequem nach innen und außen pendeln, wobei der integrierte Heb-/Senk-Mechanismus die Handhabung enorm erleichtert. Auch der Badewannenaufsatz der Serie Favorit Nova wurde erneuert: durch das neue Scharnier lassen sich die Glaselemente komplett an die Wand falten und stören somit nicht mehr beim Entspannen in der Badewanne. Der optimale Verstellbereich macht die Montage besonders einfach.

Neuer Look dank RenoDeco

Damit die edle Duschkabine richtig zur Geltung kommt, hat HSK sein Sortiment an Dekoren gezielt erweitert und zeigte die vielfältigen Gestaltungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten auf dem Messestand. Durch eine Teilsanierung mit den RenoDeco Wandverkleidungen des Badexperten HSK können Bäder ganz schnell im neuen Glanz strahlen. Mit den Dekorplatten werden unschöne oder fehlende Wandflächen im Handumdrehen abgedeckt und es entsteht ein frischer und moderner Look. Die 3 mm starken Aluminiumverbundplatten lassen sich mit herkömmlichen Werkzeugen vor Ort bearbeiten. Nach dem Abdichten der Wand können die Dekorplatten dank des optionalen Montagekits sowie des verarbeitungsfertigen Flächenklebers direkt auf den tragfähigen Untergrund aufgebracht werden. Mit den hervorragenden hygienischen Eigenschaften und vielfältigen Dekoren überzeugen Fachhandwerker außerdem jeden Kunden. Die bewährten RenoDeco Wandverkleidungen sind mit Struktur- und Hochglanz-Oberfläche oder in Seidenmatt verfügbar. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind mit den RenoDeco Wandverkleidungsplatten nahezu grenzenlos. Verschiedene Dekore und Oberflächen können je nach Einrichtungsstil kombiniert werden, sodass z. B. ein wohnlicher, edler oder natürlicher Charakter im Bad entsteht.

Markt machen mit der RenoDeco Kampagne „fieseFLIESE?“

Auf dem HSK Messestand wurde ebenfalls die neue RenoDeco Kampagne „fieseFLIESE? Fläche statt Fuge!“ vorgestellt. Fachhandwerker können werbewirksame Kampagnen-Flyer und -Anzeigenvorlagen mit ihrem Logo individualisieren und so in ihrem Namen über RenoDeco informieren. Damit geben sie ihren Kunden überzeugendes Informationsmaterial über die vielen Vorteile von RenoDeco an die Hand oder können großflächig in Printmedien werben. Dank der Kampagne wird auch den Kunden schnell klar: Mit RenoDeco von HSK lassen sich ganze Wandflächen im Bad schnell, einfach und sauber sanieren oder modernisieren. RenoDeco ist ebenso ideal für Teilsanierungen geeignet, denn für einen umwerfenden Look muss nicht immer alles neu gemacht werden. Besonders eignet sich das Wandverkleidungssystem auch nach einem Wasserschaden für eine zügige Sanierung. Modernste Fertigungstechniken und solides Handwerk sorgen für marktgerechte, hochwertige und bezahlbare Produkte.

Neue Serie AquaXPro

HSK bietet bereits verschiedene Duschkabinenserien in vielfältigen Profilfarben an, um ein Bad schön mit stimmigen Akzenten einzurichten. Mit der neuen Armaturenserie AquaXPro sind nun noch mehr Kombinationsmöglichkeiten machbar, wie man auf der ISH feststellen konnte: Klassische Formen vereint mit zuverlässiger und moderner Technik sowie zeitlosem Design versprechen hohen Duschkomfort. In den aktuellen Farben Chrom oder Gunmetal gebürstet rundet die neue Serie die Badgestaltung perfekt ab. Der SHK-Profi kann so seinen Kunden schnell und einfach die beste Kombination anbieten.