Duschkabinen, Wandverkleidungen, Armaturen und Co.: Besucher können eine Vielzahl an Innovationen und Highlights aus dem breiten HSK Portfolio am GET NORD Messestand entdecken. Die Olsberger Badprofis freuen sich auf interessante viele Gespräche in Halle 6B, Stand 232. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Auch in schwierigen Zeiten der Sanitärbranche steht HSK den Fachhandwerkern als verlässlicher Partner beiseite. Das Olsberger Unternehmen überzeugt seit jeher mit einem breitgefächerten, hochwertigen Produktportfolio, ansprechenden Designs und zahlreichen Services und Lösungen für das Handwerk. Mit der fieseFLIESE Kampagne unterstützt HSK beispielsweise SHK-Profis ihre Kunden besser über deren Möglichkeiten aufzuklären: Das RenoDeco Wandverkleidungssystem ermöglicht ganzheitliche Badkonzepte und Teilsanierungen – schnell, kostengünstig, einfach und aus einer Hand realisiert. Tolle Konzepte für das Bädergeschäft der Zukunft und viele Produkt-Highlights können Interessenten vom 21. bis 23. November auf der GET NORD in Hamburg hautnah erleben.

Mit dem modernen Wandverkleidungssystem RenoDeco bietet HSK die Möglichkeit einer ansprechenden und flotten Teilsanierung ganz ohne zuzügliche Gewerke. Die hochwertigen Dekorplatten können mit handelsüblichem Werkzeug vom Installateur eigenständig an der Wand angebracht werden: für mehr Umsatz, auch in schwierigen Zeiten. Badbesitzer hingegen profitieren von einer bezahlbaren, zeitgemäßen Lösung, die weniger Sanierungszeit benötigt.

Duschkabinenhighlights zum Anfassen

Auch die Duschkabinenserien von HSK werden kontinuierlich mit neuen Türlösungen weiterentwickelt und mit neuen Profilfarben ergänzt. Die markant-modern gestaltete Duschkabinenserie Favorit Plus bietet Fachhandwerkern nun noch mehr Flexibilität für jede Raumsituation. Die neue platzsparende Drehfalttür mit Seitenwand überzeugt mit ansprechendem Klinkengriff – so lässt sich die praktische Türlösung noch einfacher öffnen und schließen. Auch von Duschkabinen in den neuen Profilfarben Gunmetal gebürstet oder Kupfer gebürstet kann sich auf der GET NORD ein eignes Bild gemacht werden.

Diese und weitere Highlights der HSK Produktpalette erwarten Besucher der GET NORD in Hamburg live und in Farbe vom 21. bis 23. November in Halle B6 an Stand 232. Hier stehen die Olsberger Bad-Experten allen Interessenten jederzeit beratend zur Seite und freuen sich auf viele spannende Gespräche.