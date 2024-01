Bald ist es so weit: die SHK Essen öffnet im März wieder ihre Pforten für die Besucher. Das nächste Messehighlight folgt direkt im April mit der ifh Nürnberg. Badexperte HSK Duschkabinenbau ist bei beiden Branchenmessen präsent und zeigt dem Fachpublikum intelligente Innovationen aus allen Bereichen des Badezimmers. Die Besucher sind herzlich eingeladen, den Stand zu erkunden und die neuesten Produktideen und Konzepte für eine durchdachte und zeitgemäße Badplanung zu erleben.

Badtrends 2024

Das Bad gewinnt immer mehr an Bedeutung und wird zu einem wichtigen Ort in den eigenen vier Wänden. Heutzutage sind es Wohlfühloasen, in denen man am Abend Kraft tankt und sich von einem stressigen Tag erholt. Darüber hinaus liegt der Fokus in der Badplanung mehr und mehr darauf, dass Bewohner möglichst lange und eigenständig bis ins hohe Alter selbstbestimmt zu Hause leben können. Dazu gehört auch ein barrierefreies Bad, welches den hohen Ansprüchen an Design und Technik entspricht und an alle Bedürfnisse angepasst ist. Damit auch in Zukunft alle Wünsche erfüllt werden können, zeigt HSK auf den Frühjahrsmessen sein umfangreiches Programm aus den Bereichen Duschkabinen, Duschwannen, Designheizkörpern, wasserführende Armaturen, Alu-Spiegelschränken und Teilsanierungssystemen. Gespickt mit einigen Highlights können sich die Besucher auf die Trends 2024, großartige Neuheiten und Innovationen rund ums Bad freuen.