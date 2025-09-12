

Die Duschkabinenserie Favorit Nova hat das Zeug zum Trendsetter: Sie vereint modernes Design mit funktionaler, langanhaltender Qualität. Seit Neuestem überzeugt sie darüber hinaus mit einem neuen Feature: Mithilfe einer eleganten Grifflösung lassen sich die Duschabtrennungen bequem nach innen und außen pendeln, wobei der integrierte Heb-/Senk-Mechanismus die Handhabung spielend leicht macht. Auch der Badewannenaufsatz der Serie wurde optimiert: Ein neues Scharnier sorgt für mehr Platz in der Badewanne – einem entspannenden Wannenbad steht damit ab sofort nichts mehr im Wege.

Der Griff macht‘s

Kleine Änderung, große Wirkung: Der neue Stangengriff der Duschkabine Favorit Nova ermöglicht eine besonders komfortable Handhabung. Dank der Höhe von 240 mm und dem schlanken Design liegt der Griff gut in der Hand. Seine reduzierte Form sorgt gleichzeitig für einen zeitlos-modernen Look und fügt sich nahtlos in jede Art von Badgestaltung ein.

Eine Duschkabine für alle Bäder

Die teilgerahmte Duschkabinenserie Favorit Nova glänzt durch ihr gradliniges Erscheinungsbild und lässt sich flexibel an individuelle Kundenwünsche anpassen. Das 5 mm Echtglas (ESG) ist optional mit einer Edelglas-Beschichtung für langanhaltende Sauberkeit und eine leichtere Reinigung lieferbar, ebenso wie mit einer dekorativen Glasmattierung. Sondermaße und Ausschnitte sind ebenfalls möglich, das ist besonders praktisch bei verwinkelten Bädern, mit z. B. Mauervorsprüngen und Dachschrägen. Die Favorit Nova ist unter anderem als Eckeinstieg, mit Dreh- und Pendeltüren oder aber auch als Runddusche erhältlich, sodass sie sich harmonisch in unterschiedlichste Grundrisse einfügt. Dabei sorgen Magnetschließleisten für ein zuverlässiges Schließen der Echtglas-Türen. Drehlager mit Pendelfunktion und integrierter Heb-/Senk-Mechanismus ermöglichen ein störungsfreies, leichtes Öffnen und Schließen. Neben Chromoptik gibt es die Duschkabinenserie auch in edlem Weiß sowie in Alu Silber-matt. Der individuellen Badgestaltung sind mit Favorit Nova nahezu keine Grenzen mehr gesetzt.

Heb-/Senk-Mechanismus und dauerhaft schöne Optik

Auch der einteilige sowie zweiteilige Badewannenaufsatz der Favorit Nova wurde weiterentwickelt: Eine innovative Scharnierlösung mit integriertem Heb-/Senk-Mechanismus hebt die Glaselemente beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen sanft in die Endposition zurück. Das neue Scharnier sorgt zudem dafür, dass sich die Glaselemente bis an die Wand falten lassen. Der Platzbedarf beschränkt sich also auf ein Minimum. Für eine bessere Handhabung kann der Badewannenaufsatz optional mit einem Stangengriff versehen werden. Ebenso wie die Duschkabine der Serie kann auch der Badewannenaufsatz mit einer Edelglas-Beschichtung und Glasmattierung gestaltet werden. Letzteres dient einmal als praktischer Sichtschutz und als dekoratives Gestaltungselement.

Zusammen mit der Dobla DuschWanne bietet der Badewannenaufsatz die perfekte Lösung, wenn Kunden bei Bad(teil)sanierungen nicht auf ein Wannenbad verzichten möchten – und das selbst bei kleinen Bädern. Dank abnehmbarer Wannentür kann die Dobla mit wenigen Handgriffen von einer Badewanne in eine leicht zugängliche Komfortdusche umfunktioniert werden.