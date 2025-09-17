Maximale Funktionalität im Minimal Design: Die mit dem BEST OF DESIGN AWARD von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnete Armaturenlinie Slim von HSK Duschkabinenbau überzeugt nicht nur durch ihre puristisch gerundete, extra schlanke Optik, sondern bietet dank durchdachter Details auch erstklassigen Nutzungskomfort für jeden Geldbeutel. Highlight der Serie ist das Shower-Set RS Slim Thermostat, das mit seinem modernen Sicherheitsthermostat zuverlässig vor Verbrühungen schützt und mit dem begehrten und international anerkannten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet wurde. Ergänzt wird das Duschsystem mit Kopf- und Handbrause durch den Waschtisch-Einhebelmischer Slim Rund, der die hochwertige Armaturenlinie im wahrsten Sinne perfekt abrundet. Nachhaltiger Pluspunkt: Mit den Slim Produkten sparen Nutzer mehr als 50 Prozent Wasser und Energie ein – und das völlig ohne Komfortverlust.

Bei der Wahl einer neuen Duscharmatur zählen neben einem attraktiven Design vor allem Sicherheit und Komfort. Mit dem Shower-Set RS Slim Thermostat mit Verbrühungsschutz von HSK können SHK-Profis ihren Kunden jetzt ein Produkt bieten, das all diese Anforderungen mühelos erfüllt und das Badezimmer in eine perfekte Wellness-Oase verwandelt. Hochwertigste Materialien und galvanische Veredelungen machen das Dusch-Set und die dazu passende Waschtischarmatur der Serie Slim besonders langlebig und widerstandsfähig – so haben Nutzer langfristig Freude an den Armaturen. Zudem wurde bei der Herstellung der Slim Produkte größten Wert auf ein nachhaltiges Design gelegt: So gewährleisten recyclebare Materialien und spezielle Spareinsätze eine besonders umweltfreundliche und ressourcenschonende Nutzung.

Exklusives Spa-Feeling und sicherer Verbrühungsschutz

Mit seiner extra schlanken Formgebung ist das neue Shower-Set RS Slim Thermostat ideal für eine minimalistisch-elegante Badgestaltung geeignet. Kunden können aus drei Farbvarianten wählen: Ob zeitloses Chrom, effektvolles Schwarz-matt oder modernes Gunmetal gebürstet – mit der Slim Serie treffen Badbesitzer garantiert den richtigen Farbton. Die schwenkbare Kopfbrause des Sets sorgt mit 255 mm Durchmesser für ein hochkomfortables Regenduschen-Feeling. Zusätzlich erhöht wird der Wellness-Faktor durch die justierbare Designhandbrause mit den drei unterschiedlichen Strahlarten Rain, Soft-Rain und Massage. Ein integrierter Umsteller ermöglicht eine mühelose Wasserregulierung und optimale Bedienbarkeit. Für mehr Sicherheit beim Duschen sorgt das Sicherheitsthermostat mit 38° C Temperatursperre: Es schützt zuverlässig vor Verbrühungen und verhindert unangenehme Temperaturschwankungen. Eine Kaltwasser-Ausfallsicherung bietet zusätzlichen Schutz – besonders sinnvoll für Haushalte, in denen auch kleine Kinder oder Senioren leben. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs gelingt die Installation des Sets besonders schnell und einfach. Für ein einheitliches Bad-Design wie aus einem Guss bietet HSK den Waschtisch-Einhebelmischer Slim Rund: Mit einem Durchmesser von nur 35 mm präsentiert sich der Armaturenkörper ebenso schlank und elegant wie das Shower-Set und komplettiert die Serie optimal.

Die stilsicheren Waschtischarmaturen Slim Rund und Slim Plus von HSK sorgen in Kombination mit dem Shower-Set RS Slim Thermostat für ein einheitliches und modernes Erscheinungsbild im Badezimmer. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Effektive Ressourcenschonung dank nachhaltigem Produktdesign