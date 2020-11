Die Dusche ist in der Regel das Herzstück des Badezimmers und soll Komfort und modernes Design miteinander vereinen. Doch die Duschinstallation kann durch unterschiedliche Gegebenheiten beeinträchtigt werden. Ist das Badezimmer bereits älter, erschweren oft Wandunebenheiten dem Fachhandwerker die sichere Montage. Für diese Fälle bieten die Badexperten von HSK Duschkabinenbau eine passende Lösung: Die Aperto Pro. Mit dieser Innovation können Wandunebenheiten ganz flexibel mit Hilfe eines unauffälligen aber zugleich soliden Wandprofils ausgeglichen werden – je nach Wandgestaltung und Designwunsch auf der Fliese, auf dem Putz oder wahlweise auch im Putz.



Das Besondere an der Aperto Pro sind die flexiblen Einbaumöglichkeiten der Wandprofile. Je nach Wandgestaltung und Designwunsch können diese auf der Wandverkleidung (1), auf dem Putz (2) oder wahlweise auch im Putz (3) angebracht werden. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Die Aperto Pro ist in unterschiedlichsten Raumgegebenheiten einsetzbar: als Eckeinstieg, in einer Nische oder mit einer Drehtür an einer Seitenwand. Die Scharniere der Aperto Pro Duschkabine sind weit nach innen und außen pendelbar, somit kann die Tür je nach Wunsch in beide Richtungen geöffnet werden. Ein sicheres Handling ist garantiert, denn die Tür kann dank eines schmalen Festelements beim Öffnen nach außen nicht gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stoßen. Damit bietet die Aperto Pro individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Badezimmer. Die praktische Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt. Die Aperto Pro kann dank der großen Türöffnung allen Badnutzern selbst in kleinen oder verwinkelten Bädern zusätzlichen Komfort bieten.

Schlankes Profil überzeugt mit flexibler Montage

Bei der Duschlösung Aperto Pro werden die Festelemente mit einem schlanken Profil an die Wand befestigt. Das Wandprofil in Chromoptik lässt sich auf der Fliese bzw. Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz wandbündig montieren. Je nach Einbau des dezenten Profils kann die Duschkabine teilgerahmt oder auch rahmenlos aussehen. Die 8 mm starken Glaselemente werden problemlos eingesetzt und durch ein spezielles Kedersystem dauerhaft und sicher an ihrem Platz gehalten. Diese innovative Lösung ermöglicht es zudem, unebene Wände von bis zu 10 mm auszugleichen.

Angenehme Reinigung und softes Design

Der frische und softe Look der Aperto Pro spiegelt sich in allen Details wider: Scharniere, Wandprofile, Griffe und Stabilisationsbügel sind perfekt aufeinander abgestimmt. Die Scharniere bilden eine perfekte Einheit mit dem Echtglas der Duschkabine, da sie innen glasbündig sind. So wird die Reinigung und Pflege der Glasflächen besonders einfach. Noch einfacher wird es mit der optionalen Glasversiegelung TwinSeal. Die zweifache Schutzschicht minimiert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Schmutz und Kalk am Duschkabinenglas. Eventuelle Rückstände lassen sich einmal wöchentlich mit einem Mikrofasertuch leicht entfernen. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet HSK Duschkabinenbau verschiedene Glasarten und -dekore an, womit der Fachhandwerker eine Vielzahl an Möglichkeiten präsentieren kann. Bei der Aperto Pro sind Varianten unter anderem in Echtglas Klar hell, Glasmattierung mittig, individuelle Glasmattierungen, Mattglas, Grauglas sowie Spiegelglas verfügbar.