Eine moderne Badgestaltung umfasst heutzutage längst nicht mehr nur eine stilvolle Optik – Funktionalität, Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit rücken immer deutlicher in den Vordergrund. Auch die Kombination aus designstarken Elementen und energiesparenden Systemen wird zunehmend zum neuen Standard. Für Planer, Architekten und Handwerker bietet HSK Duschkabinenbau für alle Herausforderungen eine passende Lösung. Unter dem Slogan „Bäder besser bauen“ präsentiert das Unternehmen auf der BAU München 2025 innovative Produkte und herausragende Ideen, die sich den gestiegenen Anforderungen gekonnt anpassen und neue Maßstäbe setzen.

Eines dieser innovativen Konzepte: das Wandverkleidungssystem RenoDeco – ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Eine vielfältige Auswahl an spektakulären Designs und hochwertigen Oberflächen bietet Raum für eine kreative Badgestaltung. Der individualisierbare RenoDeco Farbdruck ermöglicht zudem, eigene Motive an die Wand zu bringen und dem Bad so eine ganz persönliche Note zu verleihen. Weiterer Vorteil des Wandverkleidungssystems: die Dekorplatten lassen sich mühelos und in kürzester Zeit anbringen – ohne aufwändige Bau- und Fliesenarbeiten.

Des Weiteren können Besucher das umfangreiche und innovative HSK Portfolio hochwertiger Duschkabinen entdecken. Die Duschkabine Favorit Plus mit ihrem modernen Design und einer starken optischen Präsenz beispielsweise, ist ein wahrer Game Changer für knifflige Badsituationen. Durch die verschiedenen Duschkabinentüren lässt sich die Duschkabine problemlos an jegliche räumlichen Gegebenheiten anpassen. Ob Walk In, Eck- oder Nischendusche, ob kleine oder weitläufige Badezimmer – mit HSK findet sich eine ästhetische und zugleich funktionale Duschlösung für jede Situation.

Auch in Sachen Designheizkörper bieten die Olsberger Badexperten Interessenten ein breitgefächertes Angebot hochwertiger und ansprechender Optionen. Mit dem Yenga Light etwa präsentiert HSK auf der Messe einen stolzen Gewinner. Ausgezeichnet mit dem Red Dot Award 2024 überzeugt Yenga Light durch eine elegante Optik und perfekter Wohlfühlwärme. Die flachen Heizlamellen verleihen dem Designheizkörper einen schwebend-leichten Look und ermöglichen Nutzern ein bequemes Überhängen der Handtücher von der Seite.

Diese und viele weitere innovative Lösungen der HSK Produktpalette erwarten die Besucher der BAU 2025 in München vom 13. bis 17. Januar in Halle A4 an Stand 428. Die Badexperten von HSK stehen dort für eine kompetente Beratung zur Verfügung.