Einzelner Eyecatcher oder Allover-Kupfer-Look: Es muss nicht immer eine Komplettrenovierung sein, um dem Bad einen frischen Look zu verleihen. Oft genügt es bereits, einzelne Elemente, z. B. Duschkabine oder Armaturen durch aktuelle Modelle auszutauschen. Zwei Badtrends in einem erhalten Kunden mit der Walk In Pro Duschkabine in Kupfer gebürstet: Die bodengleiche, frei begehbare Dusche verfügt über ein Wandanschlussprofil und Stabilisationsbügel in Kupfer gebürstet und wird so zum Eyecatcher im Bad. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Der Farbtrend Kupfer erobert die Badezimmer und eröffnet unzählige neue Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Stile. Der edle Farbton kann je nach Kombination sowohl cool und urban oder schick und edel als auch warm und einladend wirken. Armaturen und Accessoires in sanft schimmernden Kupfertönen verleihen jedem Bad sofort einen Hauch von Glamour – besonders hochwertig und modern erscheint die Trendfarbe in matt gebürsteter Optik. Mit der Armaturenlinie AquaXPro bietet HSK Duschkabinenbau komplette Serien sowie zahlreiche weitere Produkte in Kupfer an, mit denen Kunden ihrem Badezimmer ein Style-Upgrade mit Sofortwirkung geben können.

Look aus einem Guss: Armaturenlinie AquaXPro: Wer den Look wie aus einem Guss gegenüber einem einzelnen Kupfer-Highlight bevorzugt, liegt mit der Armaturenlinie AquaXPro aus dem HSK Shower & Co Sortiment richtig. Ob klassischer Waschtisch-Einhebelmischer AquaXPro oder die Plus Variante mit extra hohem, elegant geschwungenem Auslauf – die kupferfarbenen Armaturen mit gebürsteter Oberfläche werten jeden Waschtisch auf. Dank des um 360° schwenkbaren Auslaufs bieten sie extra viel Freiraum. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Warmer Glanz fürs Privat-Spa: Mit seiner zurückhaltend luxuriösen Optik und dem rotgoldenen Unterton ist Kupfer eine trendige Alternative zu kühlem Chrom. Vom Allover-Look mit sämtlichen Badaccessoires in Kupfer bis hin zu einzelnen Schmuckstücken, die als Eyecatcher elegante Akzente setzen, z. B. ein Designheizkörper – der Gestaltungsfreiheit sind bei Kupfer nahezu keine Grenzen gesetzt. Zudem lässt sich die Farbe hervorragend mit verschiedensten Interior Designs und anderen Farbtönen kombinieren: Ob modern und exzentrisch in Kombination mit Schwarz-matt, romantisch-nostalgisch mit Pastellfarben wie Salbeigrün oder besonders warm und gemütlich mit Rosé- und Apricot-Tönen – Kupfer ist extrem anpassungsfähig. Damit Kupfer nicht antiquiert, sondern absolut up to date wirkt, ist eine klare, schnörkellose Formensprache wesentlich. Armaturen, Duschkabinen, Heizkörper und Wanddesigns von HSK unterstützen den cleanen Kupfer-Look mit geradliniger Formgebung und minimalistischem Design.