Der Farbtrend Kupfer erobert die Badezimmer und eröffnet unzählige neue Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Stile. Der edle Farbton kann je nach Kombination sowohl cool und urban oder schick und edel als auch warm und einladend wirken. Armaturen und Accessoires in sanft schimmernden Kupfertönen verleihen jedem Bad sofort einen Hauch von Glamour – besonders hochwertig und modern erscheint die Trendfarbe in matt gebürsteter Optik. Mit der Armaturenlinie AquaXPro bietet HSK Duschkabinenbau komplette Serien sowie zahlreiche weitere Produkte in Kupfer an, mit denen Kunden ihrem Badezimmer ein Style-Upgrade mit Sofortwirkung geben können.

Warmer Glanz fürs Privat-Spa: Mit seiner zurückhaltend luxuriösen Optik und dem rotgoldenen Unterton ist Kupfer eine trendige Alternative zu kühlem Chrom. Vom Allover-Look mit sämtlichen Badaccessoires in Kupfer bis hin zu einzelnen Schmuckstücken, die als Eyecatcher elegante Akzente setzen, z. B. ein Designheizkörper – der Gestaltungsfreiheit sind bei Kupfer nahezu keine Grenzen gesetzt. Zudem lässt sich die Farbe hervorragend mit verschiedensten Interior Designs und anderen Farbtönen kombinieren: Ob modern und exzentrisch in Kombination mit Schwarz-matt, romantisch-nostalgisch mit Pastellfarben wie Salbeigrün oder besonders warm und gemütlich mit Rosé- und Apricot-Tönen – Kupfer ist extrem anpassungsfähig. Damit Kupfer nicht antiquiert, sondern absolut up to date wirkt, ist eine klare, schnörkellose Formensprache wesentlich. Armaturen, Duschkabinen, Heizkörper und Wanddesigns von HSK unterstützen den cleanen Kupfer-Look mit geradliniger Formgebung und minimalistischem Design.

Einzelner Eyecatcher oder Allover-Kupfer-Look

Es muss nicht immer eine Komplettrenovierung sein, um dem Bad einen frischen Look zu verleihen. Oft genügt es bereits, einzelne Elemente, z. B. Duschkabine oder Armaturen durch aktuelle Modelle auszutauschen. Zwei Badtrends in einem erhalten Kunden mit der Walk In Pro Duschkabine in Kupfer gebürstet: Die bodengleiche, frei begehbare Dusche verfügt über ein Wandanschlussprofil und Stabilisationsbügel in Kupfer gebürstet und wird so zum Eyecatcher im Bad.

Look aus einem Guss: Armaturenlinie AquaXPro

Wer den Look wie aus einem Guss gegenüber einem einzelnen Kupfer-Highlight bevorzugt, liegt mit der Armaturenlinie AquaXPro aus dem HSK Shower & Co Sortiment richtig. Die kupferfarbenen Armaturen mit gebürsteter Oberfläche werten jeden Waschtisch auf. Dank des um 360° schwenkbaren Auslaufs bieten sie extra viel Freiraum.

Für einen stilvoll reduzierten Look eignet sich der Unterputz-Einhebelmischer AquaXPro ideal. Der Auslauf ist je nach Kundenwunsch links oder rechts montierbar.

Mit dem Shower-Set AquaXPro 100 Thermostat, bestehend aus Brausegarnitur und Designhandbrause hält der Kupfertrend auch in der Duschkabine Einzug. Die großzügige Kopfbrause sowie drei Strahlarten der Handbrause sorgen für ein Duscherlebnis der Extraklasse. Das Sicherheitsthermostat und die Kaltwasser-Ausfallsicherung schützen zuverlässig vor Verbrühungen.

Funktionales Designelement: Heizkörper in Kupfer

Heizkörper sind heute längst nicht mehr nur funktionale Wärmespender. Im modernen Badezimmer dienen sie auch als hochwertiges Designelement. Angenehme Raumwärme und optische Wärme zugleich verbreiten Designheizkörper in Kupfer, wie das Modell Semprio von HSK im cleanen Look mit flachen Lamellen. Durch die praktische Anordnung der Heizrohre bietet er ausreichend Zwischenraum für das Trocknen und Anwärmen von Handtüchern. Neben dem Modell Semprio sind viele weitere HSK Designheizkörper in der Sonderfarbe Kupfer erhältlich.

Kupfer und Marmor: Ein perfektes Match

Schluss mit eintönigen Fliesen: Nicht nur Armaturen, Duschkabine und Heizkörper können in angesagtem Kupfer glänzen – auch ganze Wände lassen sich mithilfe vom innovativen Wandverkleidungssystem RenoDeco von HSK im Handumdrehen verkupfern. Damit der Farbton nicht erschlagend wirkt, eignen sich Wanddesigns mit subtilen Kupferdetails besser als unifarbene Wandflächen: Das RenoDeco Design Kupfer-Anthrazit in Marmor-Optik lässt den edlen Kupferton sanft in das seidenmatte Schwarz einfließen – Eleganz pur. Dank der fugenlosen Oberfläche ist die Wandverkleidung nicht nur extrem ästhetisch, sie ist zudem hygienischer und lässt sich einfacher reinigen als herkömmliche Fliesen.