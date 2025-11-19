Ein frischer, cleaner Look, flexible Einbaumöglichkeiten und Funktionalität bis ins kleinste Detail. In der Vergangenheit überzeugte die beliebte Duschkabinen Serie neben zahlreichen Kunden auch die Jurys des iF Design Awards und des Red Dot Awards. Nun ist die prämierte Duschkabine in einer neuen Farbvariante erhältlich: mit Beschlägen und Rahmung in Gunmetal gebürstet entsteht ein urban angehauchter Look, für ein zeitgenössisch gestaltetes Traumbadezimmer mit einer einmaligen Duschkabine als Highlight.

Der frische Look der Aperto Pro spiegelt sich in allen Details wider: Scharniere, Wandprofile, Griffe und Stabilisationsbügel sind farblich optimal aufeinander abgestimmt. So entsteht ein reduziertes und modernes Gesamtbild. Seit Neuestem bietet HSK Duschkabinenbau die Details der prämierten Duschkabine auch in der Trendfarbe Gunmetal gebürstet an. Mit dieser Farbgebung entsteht ein von der Großstadt inspirierter Look, der sich perfekt in den angesagten Urban Style eingliedert. Passend zu der Duschkabine umfasst das Sortiment auch Dusch- und Waschtischarmaturen in Gunmetal gebürstet – damit entsteht ein harmonisches Badezimmer bis ins kleinste Detail.

Schlankes Profil überzeugt mit flexibler Montage für unterschiedliche Looks

Die Aperto Pro ist in unterschiedlichsten Raumsituationen einsetzbar: als Eckeinstieg, in einer Nische oder als pendelbare Drehtür mit Seitenwand. Bei der mehrfach ausgezeichneten Duschkabinenserie werden die Festelemente mit einem schlanken Profil, in Chromoptik oder Schwarz-matt oder seit Neuestem auch in Gunmetal gebürstet, an der Wand befestigt. Das Wandprofil lässt sich auf die Fliese bzw. Wandverkleidung, auf dem Putz oder im Putz wandbündig montieren. Je nach Einbau des dezenten Profils kann die Duschkabine teilgerahmt oder auch rahmenlos erscheinen. Die hochwertigen 8 mm starken Glaselemente werden problemlos in das schlanke Wandprofil eingesetzt und durch ein spezielles Kedersystem dauerhaft und sicher an ihrem Platz befestigt. Diese innovative Lösung ist sehr montagefreundlich und ermöglicht dem Fachmann, unebene Wände beim Einbau bis zu 10 mm auszugleichen.

Die Scharniere der Aperto Pro Duschkabine sind insgesamt 270 Grad nach innen und außen pendelbar, so ist die Tür je nach Wunsch in beide Richtungen zu öffnen. Ein sicheres Handling ist garantiert, denn die Tür kann dank eines schmalen Festelements beim Öffnen nach außen nicht gegen einen Heizkörper oder innen gegen die Armatur stoßen. Die angenehme Handhabung wird zusätzlich durch einen leichtgängigen Heb-/Senk-Mechanismus unterstützt.

Angenehme Reinigung dank glasbündiger Scharniere

Die praktischen und formschönen Scharniere der Aperto Pro gehen eine perfekte Verbindung mit dem Echtglas der Duschkabine ein, da sie innen glasbündig abschließen. Dadurch ist die regelmäßige Reinigung und Pflege der Glasflächen besonders einfach. Nach dem Duschen ziehen Kunden einfach in Windeseile die Oberflächen mit einem Glaswischer ab. Noch komfortabler wird es mit der optionalen Glasversiegelung TwinSeal: Die zweifache Schutzschicht minimiert das Antrocknen von Wassertropfen und das Festsetzen von Schmutz und Kalk am Duschkabinenglas. Eventuelle Rückstände lassen sich einfach einmal wöchentlich mit einem Mikrofasertuch entfernen.