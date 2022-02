Pressemeldung

The Londoner wurde in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Yabu Pushelberg entwickelt und verfügt über 350 Zimmer und Suiten im Boutique-Stil. Quelle: ©andrewbeasleyphoto

Das mit Spannung erwartete Debüt einer der größten Hotelgruppen Großbritanniens in Familienbesitz, den Edwardian Hotels London, ist ein wichtiger Baustein der Wiederbelebung des Leicester Square. The Londoner verfügt über 350 Zimmer und Suiten, 16 Stockwerke, sechs gastronomische Konzepte, einen einzigartigen privaten Bereich im Stil eines Mitgliederclubs, eine Fülle von Tagungs- und Veranstaltungsräumen, ein Kino und eine ganze Etage für Wellness.

Das in Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Architekturbüro Yabu Pushelberg entworfene Hotel mag zwar in der Dimension riesig sein, bietet aber mit seinem Boutique-Ansatz und seinem Fokus auf höchste Gastfreundschaft ein individuelles Erlebnis, bei dem sich die Gäste wie zu Hause fühlen. Die Zimmer sind vom Loft-Gedanken inspiriert und offen gestaltet, mit einer harmonischen Farbpalette und zeitgenössischer Kunst an den Wänden. Das neu errichtete Gebäude setzt zudem auf wegweisende Konzepte für nachhaltigen Luxus und übertrifft die ökologischen Anforderungen der Excellent-Kategorie des britischen Nachhaltigkeitszertifikats BREEAM.

Nachhaltigkeit mit Stil im Gästebad

Dazu passt, dass die Bäder des Hotels mit Badewannen und Duschflächen von Bette ausgestattet wurden. Der glasierter Titan-Stahl der edlen Badelemente wird aus natürlichen Materialien hergestellt, ist äußerst langlebig, vollständig recyclingfähig, hygienisch und pflegeleicht und mit einer 30-jährigen Garantie versehen. Zudem sind die Badelemente von Bette entsprechend der Environmental Product Declaration nach ISO 14025 und dem U.S. Green Building Council nach LEED verifiziert.

In den Badezimmern des The Londoner versprechen drei verschiedene Badewannen-Modelle des Unternehmens den Gästen Entspannung nach einem langen Urlaubs- oder Arbeitstag: Die meisten Bäder sind mit BetteForm, einer der beliebtesten Einbauwannen von Bette ausgestattet, die auch komfortables Duschen erlaubt. An einem Ende befindet sich eine bequeme Rückenlehne für entspanntes Baden und am anderen Ende ein steiler Abschluss, der die nötige Standfläche zum Duschen schafft. Ein maßgeschneiderter Griff, der farblich auf die Armaturen abgestimmt ist, sowie die BetteAntirutsch-Standfläche sorgen für die Sicherheit der Gäste in der Badewanne.

Zargenlösung und rutschhemmende Oberflächen sorgen für Sicherheit

Außerdem entschied sich das Londoner Team bei den BetteForm-Badewannen für die BetteZarge, eine glasierte Aufkantung aus Titan-Stahl am Wannenrand, die genau dort angebracht werden kann, wo der Kunde sie benötigt. Sie wird einfach überfliest, ist absolut und dauerhaft dicht und macht den anfälligen und wartungsbedürftigen wandseitigen Silikonanschluss überflüssig.

Andere Bäder sind mit luxuriösen, freistehenden BetteLux Oval Silhouette-Badewannen ausgestattet. Diese geräumigen Zweisitzer-Badewannen zeichnen sich durch weiche, fließende Linien und einen filigranen Rand aus, auf dem der Kopf bequem ruhen kann. Natürlich sind sie ebenfalls aus glasiertem Titan-Stahl gefertigt und mit der BetteAntirutsch-Oberfläche für sicheres Stehen ausgestattet.

Die dritte Bette-Badewanne in den Gästebädern des The Londoner ist die BetteStarlet Flair Oval, eine ovale Zweisitzer-Badewanne mit mittigem Ablauf, die sich perfekt für ein Bad zu zweit eignet. Sie wurde unter Naturstein montiert und besitzt ebenfalls eine rutschfeste Standfläche. Sicheres Begehen und Stehen ist gerade auch im Duschbereich wichtig, weshalb im Londoner auch BetteFloor Duschflächen aus glasiertem Titan-Stahl mit der nahezu unsichtbaren BetteAntirutsch Pro Oberfläche eingesetzt werden.