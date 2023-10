Die elektrische Fußbodenheizung THERMO BODEN von AEG Haustechnik steigert durch sanfte Strahlungswärme den Komfort im Bad. Mit dem intelligenten Fußbodentemperaturregler gelingt das energieeffizient. Das neue Plaza Premium Hotel in Heidelberg setzt den THERMO BODEN „Comfort Wellness“ in 166 Gästebädern ein. Er passt ins nachhaltige Haustechnik-Konzept und überzeugt Gäste und Betreiber gleichermaßen seit der Eröffnung im September 2022.

„Der Komfort und das Raumempfinden im Zimmer müssen sich im Bad widerspiegeln“, erläutert Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup. „Dazu braucht es eine kluge Aufteilung, eine gute Beleuchtung der Spiegel, eine geräumige bodengleiche Dusche und die Fußbodenheizung im Bad. Das gilt insbesondere auch für den Duschbereich, da man diesen unbekleidet betritt und ein fußwarmer Boden das Wohlbefinden beeinflusst.“

Umwidmung eines Zweckbaus in Top-Lage

Das Plaza Premium Heidelberg entstand durch den aufwendigen Umbau des ehemaligen Fernmeldeamts, einem fast fensterlosen Funktionsbau. Seine zentrale Stadtlage und die spektakuläre Aussicht ab dem dritten Stockwerk sprachen für ein Hotel im exklusiven Stil mit Rooftop-Restaurant und Panorama-Terrasse in 24 Meter Höhe. Im Erdgeschoss des Gebäudes sollten zudem standortgerechte Postbank- und Einzelhandelsflächen entstehen.

SSV Architekten aus Heidelberg schufen für das Hotel eine Kaufhausarchitektur mit anspruchsvoller Fassade und einer Fensterfront über die ersten beiden Stockwerke. Zudem legten die Planer Wert auf eine zukunftsorientierte Gebäudetechnik. Zu Beginn der Baumaßnahmen wurde das Gebäude bis auf das Stahlbetonskelett entkernt, die beiden oberen Etagen abgetragen und durch drei neue Etagen ersetzt. Die Tiefgarage erhielt mittels KFZ-Aufzug ein zweites Untergeschoss, wodurch jetzt 100 Stellplätze zur Verfügung stehen. Darüber befinden sich 157 Zimmer und 9 Suiten, die sich auf sechs Stockwerke verteilen.

Wohnlichkeit im linearen Minimalismus charakterisiert nahezu alle Bereiche des Hotels. Die ausführenden Innenarchitekten von Kitzig Interior Design realisierten ein dynamisches Gestaltungskonzept, bei dem die Barrierefreiheit, Funktionalität und ein angenehmes Raumgefühl im Fokus standen: Klassischer Stil trifft auf dekorative Elemente, warmes Licht und harmonierende starke Farben.

Elektrische Fußbodenwärme - wirtschaftlich und behaglich

Für maximalen Wärmekomfort ergänzen sich in den Bädern Handtuchheizkörper und AEG Fußbodenheizung ideal. Das nur 3 Millimeter starke Heizmattensystem mit Schutzklasse IP X8 ist auch in der Dusche verlegt. Die elektrische Wärme entsteht unmittelbar unter den Fliesen und gelangt schnell zu Fußbodenoberfläche und Füßen. Daraus ergibt sich eine gleichmäßige und milde Wärmeabstrahlung, die für ausgeglichene Temperaturverteilung im Raum sorgt. Aufgrund der Heizleistung von 200 W/m² trocknen Fliesen und Fugen schnell ab, Schimmelbildung wird so vermieden.

Geregelt wird der AEG THERMO BODEN über den Fußbodentemperaturregler FRTD 903 TC mit Touchscreen-Bedienung. Gäste haben somit die Möglichkeit, die Raumtemperaturen über das Touchscreen-Display individuell zu bestimmen. Die Regelung ist selbstlernend und setzt die Aufheizzeitpunkte so, dass die gewünschten Temperaturen zur vorgegebenen Zeit erreicht sind. Eine integrierte, programmierbare Zeitschaltuhr stellt sicher, dass die Wärme bei Abwesenheit und in der Nacht automatisch absenkt, aber wieder auf Komfortbetrieb umschaltet, wenn Gäste das Bad betreten. Über den seitlichen Ein-/Ausschalter kann die Fußbodenheizung im Sommer komplett abgeschaltet werden.

Alle weiteren Informationen: www.aeg-haustechnik.de/fussbodenheizung