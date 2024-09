Designpreis für DT4 Raumthermostat: Die internationale Jury des Red Dot Design Awards zeichnete den vielseitig einsetzbaren Raumthermostat von Resideo für die Qualität und das Design des Produkts aus.

Der Red Dot Design Award wird seit fast 70 Jahren verliehen, um herausragende Designs zu bewerten und zu ehren. In diesem Jahr gehört der Honeywell Home DT4 von Resideo zu den Gewinnern des Preises und erhielt die angesehene Auszeichnung für Produktdesign 2024.

„Resideo hat es sich zur Aufgabe gemacht, professionellen Installateure in ganz Europa innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen, die zur Optimierung der Energieeffizienz und zu einer angenehmen Raumluftqualität beitragen“, so Luke Cairns, European Product Management Leader bei Resideo. „Während des Produktentwicklungsprozesses für den DT4 haben wir viel Zeit mit Installateuren in ganz Europa1 verbracht, um sicherzustellen, dass unser Angebot sich positiv auf ihre Installations- und Anwendungsanforderungen auswirkt – und dass es zu den Energieeffizienz-Herausforderungen ihrer Kunden passt. Dass das Design des Produkts international anerkannt wird, ist ein wunderbarer Bonus.“

Ein Thermostat – viele Möglichkeiten

Die DT4 Raumthermostate eignen sich für die Raumtemperaturregelung in verschiedenen Heizsystemen sowie in Fußbodensystemen mit Heiz- und Kühlfunktion und sind kompatibel mit einer Vielzahl von Heizkesseln sowie mit umweltfreundlicheren Energiesystemen, einschließlich Wärmepumpen. Erhältlich in verdrahteter, drahtloser oder Opentherm-Version können die DT4 Raumthermostate auch in umfassende Wohnkomfortsysteme integriert werden: Sie arbeiten z.B. nahtlos mit der evohome Einzelraumregelung und dem HCC100 Fußbodenheizungsregler zusammen. So lässt sich die DT4 Serie für unterschiedlichste Anlagenanforderungen einsetzen – und ist darüber hinaus einfach zu installieren. Eine Standardgarantie von fünf Jahren gibt zudem langfristige Sicherheit.2

Einfache Nutzung

In der täglichen Nutzung kann der DT4 dazu beitragen, den Komfort zu steigern: Mit den ECO & Boost Funktionen kann die Raumtemperatur bei kurzfristig verstärktem Bedarf erhöht – oder auch vorübergehend gesenkt werden, um Energie zu sparen. Optisch fügen sich die Thermostate mit ihrem schlanken, modernen Design und drei Farboptionen harmonisch in unterschiedliche Wohnstile ein.

Weitere Informationen über den Honeywell Home DT4-Raumthermostat und die Vorteile finden Sie unter: www.resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/DT4/

-1 90 europäische Installateure und über 300 Kunden haben im Jahr 2022 ihr Feedback für die Produktentwicklung gegeben.

- 2 Siehe Bedingungen unter resideo.com/5-jahres-garantie