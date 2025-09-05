Laut Umfrage „Energie-Trendmonitor 2025“ möchte Mehrheit der Befragten auf Wärmepumpe und Photovoltaik umsteigen

74% vertrauen auf die Beratung durch das lokale Fachhandwerk

Stiebel Eltron bietet Online-Konfigurator für Komplettangebot

61 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland würden ihre bestehende Heizung am liebsten durch eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage ersetzen. Annähernd drei Viertel vertrauen bei der Beratung zu dem Thema dem lokalen Fachhandwerk. Das sind Ergebnisse aus der Umfrage „Energie-Trendmonitor“ des Haustechnikherstellers Stiebel Eltron.

Der deutsche Wärmepumpenhersteller bietet Endkunden, die über eine neue Heiztechnik mit oder ohne Photovoltaikanlage nachdenken, eine einfache Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert zu informieren: „Über ein entsprechendes Tool auf unserer Homepage bekommt man nicht nur in wenigen Minuten die für das eigene Gebäude passende neue Heizungsanlage konfiguriert, sondern auch direkt die passende PV-Anlage nebst Stromspeicher und Wallbox, also Ladestation für das Elektroauto. Anschließend erhält man auf Wunsch ein Komplettangebot eines Fachhandwerkers aus der Region“, erklärt Frank Röder, Leiter der Planungsabteilung des Unternehmens. Ob man sich nur für eine neue Heizungsanlage und eine PV-Anlage mit oder ohne Stromspeicher oder das Gesamtpaket inklusive Wallbox interessiert, spiele keine Rolle: „Die Online-Konfiguration der neuen Haustechnik ist als Frage-Antwort-Tool kinderleicht zu benutzen. Dafür muss man nur wenige Daten des Projektes wie zum Beispiel Hausgröße und -alter, Dachfläche und -ausrichtung sowie bestenfalls Informationen über die bisher für die alte Heizung benötigte Öl- oder Gasmenge kennen.“

Ein großer Vorteil, wenn das Gesamtsystem aus einer Hand angeboten und dann auch umgesetzt wird, sei neben der reibungslosen Realisierung der Maßnahme das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten, so Frank Röder: „Die Kommunikation zwischen der PV-Anlage, also dem Stromerzeuger nebst Stromspeicher und allen angeschlossenen Verbrauchern wie der Wärmepumpe, dem Haushalt und der Wallbox, ist im späteren täglichen Betrieb natürlich extrem wichtig, um die Effizienz des Systems zu optimieren. Werden die verschiedenen Komponenten über ein Energie-Management-System intelligent aufeinander abgestimmt, zieht man den größten wirtschaftlichen Nutzen aus der neuen Haustechnik“, weiß der Experte. „Damit amortisiert sich die Investition noch schneller.“ Auf Wunsch können auch weitere intelligente Verbraucher berücksichtigt werden, etwa die Waschmaschine, der Trockner oder der Geschirrspüler.

Vertragspartner ist der lokale Fachhandwerker

Über die Stiebel Eltron-Homepage ist zwar die komfortable und schnelle Konfiguration des neuen Systems möglich – „das Angebot kommt aber von einem lokalen Fachhandwerker vor Ort“, wie Frank Röder erklärt. „Er ist Vertragspartner und Ansprechpartner für alle Fragen und natürlich wird er die Anlage dann auch installieren.“ Auch das sei ein immenser Vorteil für den Endkunden: „Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die mit Installationstrupps ganz Deutschland bereisen, ist der lokale SHK- oder Elektrofachhandwerker auch nach der Installation und Inbetriebnahme vor Ort präsent und kann im Bedarfsfall Fragen beantworten, die Anlage warten und bei Problemen schnell und unkompliziert weiterhelfen.“

Der Konfigurator für die neue Haustechnik, bestehend aus Wärmepumpen-Heizungsanlage und PV-Anlage, ist auf der Internetseite von Stiebel Eltron unter www.stiebel-eltron.de/komplettangebot erreichbar.

Für den „Energie-Trendmonitor Deutschland 2025“ hat ein Marktforschungsinstitut im Auftrag von Stiebel Eltron bevölkerungsrepräsentativ 1.000 Bürgerinnen und Bürger zu verschiedenen Themen rund um die Energiewende befragt.