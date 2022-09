Rund 4,1 Millionen Menschen in Deutschland sind, so die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts, pflegebedürftig. Etwa 80 Prozent dieser Mitmenschen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen dauerhafte Unterstützung benötigen, werden zuhause versorgt. Und dort rückt dann ein Raum besonders in den Fokus: das Bad.

„Ein selbstbestimmtes Leben lässt sich, solange dies möglich ist, am besten im gewohnten privaten Umfeld führen. Da die Lebenserwartung steigt, gewinnt die Pflege in den heimischen vier Wänden immer mehr an Bedeutung – und damit auch das eigene Bad, das pflegegerecht und barrierefrei konzipiert sein sollte.“, sagt Markus Hahn, bundesweit verantwortlich für die Umsetzung des ELEMENTS-Konzepts, das in den bundesweit mehr als 260 Ausstellungshäusern miterlebt werden kann.

Häufig nur fünf oder sechs Quadratmeter Fläche

In Deutschlands Wohnungen sind allerdings millionenfach Bäder vorzufinden, die nicht einmal eine Fläche von fünf oder sechs Quadratmeter aufweisen. Sie sind zu klein, um etwa einer benötigten Pflegekraft oder häuslichen Assistenz ausreichend Platz zu bieten, wenn die eigene alleinige Körperhygiene aufgrund motorischer Einschränkungen nicht mehr möglich ist.

Die gute Nachricht: Auch für diese kleinen Grundrisse planen die Expertinnen und Experten von ELEMENTS pflegegerechte Lösungen. Lösungen, die nicht nur höchst funktional sind, sondern auch in puncto Komfort wie Design überzeugen und alle Sinne ansprechen – damit man sich zuhause möglichst lange gut aufgehoben fühlt. Damit übernimmt ELEMENTS eine Vorreiterrolle – im Schulterschluss und unter Federführung des ZVSHK, dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima, wurden entsprechende Standards entwickelt, die es Fachhandwerkern, Architekten und Wohnberatern künftig erleichtern, pflegegerechte Bäder bei kleinen Grundrissen zu realisieren.

Zu den ELEMENTS-Ausstattungsoptionen, die das Leben und eben auch die Pflege erleichtern, gehören beispielsweise eine bodengleiche Dusche, unterstützende Handgriffe, unterfahrbare Waschbecken oder auch das Dusch-WC, das gerade bei körperlichen Beeinträchtigungen die Hygiene vereinfacht. Das Konzept ist bereits in den Badausstellungen ELEMENTS Friedberg, ELEMENTS Hamm, ELEMENTS Markranstädt und ELEMENTS Eislingen live erlebbar und wird perspektivisch ausgebaut.