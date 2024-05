Die neue Übergabestation LogoMini G2 von Flamco dient einer sicheren, konstanten und bedarfsgerechten Versorgung mit Warmwasser und/oder Heizwärme – und das dank ihres funktionalen Aufbaus sowie einer innovativen Regelung auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Damit eignet sie sich ideal für den Einsatz in Nah- sowie teilweise Fernwärmenetzen. Foto: Flamco

Eine Studie des Energieeffizienzverbands AGFW belegt, dass der Ausbau von Wärmesystemen auf Basis erneuerbarer Energien einen substanziellen Beitrag zum Gelingen der Wärmewende und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. Um Nahwärme, ebenso wie Fernwärme, bereitzustellen, kommen Übergabestationen zum Einsatz, welche die Energie ins Verteilsystem des Verbrauchers übermitteln. Mit der LogoMini G2 bietet Flamco nun eine kompakte Station, die speziell für die Warmwasserbereitung und Heizungsversorgung via Nah- sowie teilweise Fernwärme entwickelt wurde.

„Nah- und Fernwärme ist ein wesentlicher Baustein für eine zukunftsorientierte ökologische Wärmeversorgung, denn sie ermöglicht den Einsatz zentraler regenerativer Energien und schafft damit Unabhängigkeit beim Brennstoffbezug“, so Gordon Schadwinkel, Head of Product Management bei Flamco. „Damitjedoch eine sichere, konstante und bedarfsgerechte Versorgung auch niedrigen primären Vorlauftemperaturen ins Haus gewährleistet werden kann, bedarf es einer Systemlösung, die als Schnittstelle zwischen Verbraucher und Versorger agiert. Hier kommt unsere neue Übergabestation LogoMini G2 ins Spiel.“

Schnittstelle zwischen Verbraucher und Versorger

Die LogoMini G2 ist eine Weiterentwicklung der bewährten Übergabestation LogoMini. Sie wurde hinsichtlich ihres funktionalen Aufbaus und ihrer Regelungsart optimiert. Dabei wurden die verbauten Wärmetauscher und Regelventile aufeinander ausgelegt und abgestimmt. Der Sekundärkreis wird automatisch entlüftet, außerdem sorgen eingesetzte Filter für einen sicheren Anlagenschutz. Anliegende Drücke und Temperaturen werden transparent gemacht und visualisiert.

Des Weiteren verfügt das optisch ansprechende, robuste und lackierte Stahlgehäuse über eine innenliegende, passgenaue EPP-Vollisolierung, eine separate Wärmetauscherisolierung und eine zusätzliche Rohrisolierung. Im Zusammenspiel reduzieren diese die Wärmeabstrahlung auf ein Minimum und bringen damit eine Effizienzsteigerung des Gesamtsystems hervor. „Gleichzeitig ist einem Überhitzen der sensiblen Elektrokomponenten durch ihre sichere Platzierung vorgebeugt“, ergänzt Gordon Schadwinkel.

„Dank dieses hohen Standards erreichen wir mit der LogoMini G2 niedrige Rücklauftemperaturen und somit eine hohe Netzwerkeffizienz, was sich in einer sparsamen und günstigen Versorgung niederschlägt“, schließt Gordon Schadwinkel. Je nach Produkt ist zudem eine Differenzdruck- und/oder Volumenstromausregelung umsetzbar, was die Effizienz weiter steigert.

Eine Dimension für verschiedene Ausführungen

Das Sortiment umfasst verschiedene Varianten für die Anwendung bei Radiatoren und/oder Fußbodenheizungen sowie für unterschiedliche Arten der Warmwasserbereitung (direkte/indirekte Speicherbeladung oder als indirektes Trennsystem mittels Plattenwärmetauscher für eine reine bedarfsorientierte Warmwasserbereitung). Neben den standardisierten Lösungen sind auch projektindividuelle Konfigurationen realisierbar.

Jede Station wird im Sinne einer zügigen Installation und Inbetriebnahme komplett mechanisch und hydraulisch vorgefertigt sowie intern verdrahtet geliefert. Des Weiteren sind alle Regler vorprogrammiert, um den zeitlichen Aufwand während der Inbetriebnahme zu minimieren. Flamco bietet passend zur LogoMini G2 zudem Komplementärprodukte, darunter Wärmemengenzähler aus den Produktserien HeatSonic und LogoSonic zur Verbrauchsdatenerfassung.