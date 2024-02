DallFlex 115: hohe Aufbauten normgerecht, flexibel und sicher

Bodenaufbauten im Neubaubereich werden höher. Dies hat zwei Gründe: erstens die veränderten Baustandards und zweitens die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung. Denn aktuell müssen höhere Dämmpakete eingesetzt werden. Wir haben innerhalb unserer DallFlex-Duschrinnenfamilie mit einem höheren Ablaufgehäuse reagiert: DallFlex 115 für 115 mm Bauhöhe. Dieses erfüllt alle Normen im Bereich der bodengleichen Duschen und bietet dadurch bestmögliche Sicherheit. Gleichzeitig punktet DallFlex 115 mit einer höheren Ablaufleistung.

Dallmer Brandschutzelemente: mit Sicherheit schnell montiert

Bricht ein Feuer aus, können sich Flammen, Rauch und Hitze sehr schnell über die Abwasserleitungen ausbreiten und so auch weitere Etagen in Brand setzen. Daher werden an den Brandschutz in öffentlichen Gebäuden oder in Wohnanlagen besondere Anforderungen an senkrechte Ablaufgehäuse gestellt. Die Lösung für einen bestmöglichen Brandschutz im Entwässerungsbereich bieten die neuen Dallmer Brandschutzelemente. Sie erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen und Feuerwiderstandsklassen. Ein großer Vorteil ist, dass sie komplett installationsfertig sind. So ist kein zusätzliches Material wie Mörtel oder Dichtband mehr nötig. Weiteres Plus: Die Brandschutzelemente sind im Sortiment DallDrain und DallFlex rohrunabhängig und können direkt an jedes Ablaufgehäuse angeschlossen werden. Auch eine nachträgliche Montage ist möglich.

