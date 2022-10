Freude bei der Preisverleihung am 5. Oktober 2022 in der BMW Welt in München: Alle Einreichungen der Marke hansgrohe wurden von der Jury der ICONIC AWARDS: Innovative Architecture ausgezeichnet. Die höchste Ehre kam der Neuheit hansgrohe Aqittura M91 zu. Die Küchenarmatur wurde in der Kategorie „Product“ mit dem „Best of Best“ Label versehen. Copyright: German Design Council / Photos: Oliver Laux - www.eyelens-photo.com

Bei der Preisverleihung der ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture wurde hansgrohe Aqittura M91 mit der höchsten Auszeichnung geehrt. In der Kategorie „Product“ überzeugt die Küchenarmatur die gesamte Jury des unabhängigen, internationalen Architektur- und Designwettbewerbs. Die gemeinsam mit PHOENIX gestaltete und entwickelte Neuheit erhält das Label „Best of Best“ für ihr herausragendes Design und ihre Innovationskraft. In derselben Kategorie wurde zudem die wassersparende Armaturenneuheit hansgrohe Rebris als „ICONIC AWARDS 2022: Innovative Architecture Winner“ geehrt.

„Die höchste Auszeichnung für unsere Innovationsleistung im Bereich Küche macht mich besonders stolz“, freut sich Martin Kiefer, Product Manager Kitchen und ergänzt: „Mit hansgrohe Aqittura M91 ist es uns gelungen, ein ästhetisches und zukunftsweisendes Produkt für das Herzstück des Wohnraumes zu gestalten, das ganz nebenbei auch noch einen nachhaltigen Lebensstil unterstützt. Die Würdigung mit dem Label „Best of Best“ des Rat für Formgebung unterstreicht unseren Anspruch, kompromisslos innovative und nachhaltige Produkte zu entwickeln.“

Als eines der weltweit wichtigsten Kompetenzzentren für Design und Architektur agiert der Rat für Formgebung an der Schnittstelle zwischen Gestalter/-innen und Bauwirtschaft. Seine Auszeichnungen gelten als unabhängige Gütesiegel internationalen Rangs für kontemporäre Entwicklungen und gestalterische Leistungen. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet, setzt sich der Rat für Formgebung mit seinen Wettbewerben, Ausstellungen, Konferenzen, Seminaren und Publikationen für die Förderung von Design ein. Dem Stifterkreis des Rat für Formgebung gehören aktuell über 350 in- und ausländische Unternehmen an.

hansgrohe Aqittura M91 - Optimiertes Leitungswasser in Einklang mit Körper und Umwelt Aqittura M91 von hansgrohe vereint klare Formensprache und durchdachte Funktionalität in einer attraktiven Küchenarmatur, die im modernen Küchenalltag ein hohes Maß an Komfort verspricht. So bietet die Armatur nicht nur sprudelndes, mittleres oder stilles, sondern auch gefiltertes und sogar mineralisiertes Wasser bequem aus einem Hahn. Während die Technik unter der Spüle verborgen bleibt, fügt sich die Armatur mit ihrer reduzierten, zeitlos eleganten Ästhetik in viele Küchenumgebungen harmonisch ein. Ein zeitgemäßes Produkt, das eine gesunde und sportliche Ernährung unterstützt und auch wesentlich nachhaltiger ist, als Wasser in Flaschen.

Über die ICONIC AWARDS: Innovative Architecture

Architecture, Interior, Product, Communication, Concept, Innovative Material - das sind die Kategorien der ICONIC AWARDS: Innovative Architecture. Mit ihnen konnte der Rat für Formgebung einen neutralen, internationalen Architektur- und Designwettbewerb etablieren, der erstmals die Disziplinen in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt. Prämiert werden visionäre Gebäude, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Architektur, der Bau- und Immobilienbranche sowie der produzierenden Industrie. Der Fokus liegt auf der ganzheitlichen Inszenierung und dem Zusammenspiel der Gewerke im Kontext der Architektur.