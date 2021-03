„Die Deutsche Flüssiggas Akademie ist eine absolute Erfolgsgeschichte“, sagt Andreas Stücke, Hauptgeschäftsführer des DVFG. „In sechs Jahren 10.000 Teilnehmer schulen zu können, ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Es beweist die Attraktivität und das hohe Niveau des Schulungsangebots unserer Akademie. Wir freuen uns auf viele weitere Teilnehmer in diesem und den kommenden Jahren.“

Hochwertiges Schulungsangebot trägt zu sicherem Einsatz von Flüssiggas bei

Die Deutsche Flüssiggas Akademie bietet deutschlandweit ein breites Spektrum an Schulungen rund um den Energieträger Flüssiggas an. Die Lehrgänge vermitteln Fachkräften der Branche aktuelles Wissen zu allgemeinen Energiethemen, zu sicherheitstechnischen Regelwerken und zum sicheren Umgang mit Flüssiggas-Anlagen. „Mit dem in den Lehrgängen vermittelten Wissen können die Teilnehmer ihren Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten“, erklärt Stefan Garlich, Referent der Deutschen Flüssiggas Akademie. Als 10.000ster Teilnehmer wurde Peter Griebel geehrt und durfte sich über einen handlichen Leckage-Detektor als Geschenk freuen. „Neben der Wissensvermittlung profitiere ich auch sehr vom Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern auf dem Lehrgang“, ergänzt Griebel.

Informationen zum Schulungsangebot gibt es auf der Website der Deutschen Flüssiggas Akademie: https://dfga.de/