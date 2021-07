Pressemeldung

In der aktuellen Hochwassersituation zählt vor allem schnelle und unkomplizierte Hilfe. Das E/D/E hat sofort reagiert, den Dialog mit seinen Mit­gliedern in den durch die Wassermassen geschädigten Regionen gesucht und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um sie bestmöglich und umgehend zu unter­stützen.

Nach dem Hochwasser von Landshut im Juni 2021 hat das E/D/E ein spezielles Hochwassersortiment mit kompletter Lagerverfügbarkeit aller für die Krisensitu­ation notwendigen Artikel entwickelt, um bei künftigen Ereignissen dieser Art vorbereitet zu sein. Insgesamt umfasst das Angebot weit über 400 Artikel in den Bereich Hochwasserbekämpfung, Reinigung und Nachsorge. Das spezielle An­gebot ist in einer eigenen Broschüre auf 68 Seiten zusammengefasst und steht allen E/D/E Mitgliedern zur Verfügung.

Im konkreten Einzelfall konnten der M.Bach GmbH aus Eschweiler über Nacht zahlreiche Bautrockner sowie Kabeltrommeln und Schläuche zur Verfügung ge­stellt werden. Udo Bach, Geschäftsführer M.Bach GmbH: „Das Heimatdorf der M.Bach GmbH, Stollberg-Vicht, wurde durch die Wasserfluten zu großen Teilen zerstört. Ich bin froh, dass wir mit Unterstützung des E/D/E hier schnell helfend eingreifen konnten.“

Aufgrund der teilweisen starken Verwüstung von Straßen und Brücken in den Hochwassergebieten kann die herkömmliche Versorgung über Paketdienstleis­ter nicht vollständig gewährleistet werden. Deswegen hat das E/D/E seine Lo­gistik umgehend für die betroffenen Partner auf Selbstabholung umgestellt.

„In solchen Ausnahmesituationen kommt es auf Schnelligkeit und flexibles Han­deln an. Deshalb haben wir im E/D/E direkt reagiert, um unsere Händler zu un­terstützen und bestmöglich handlungsfähig zu halten“, so Dr. Andreas Traut­wein, Vorsitzender der E/D/E Geschäftsführung.