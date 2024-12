Herzstück ist die breit gefächerte Baureihe MGE. Die hocheffizienten, elektronisch steuerbaren Normmotoren mit integriertem Frequenzumrichter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in Heizungs-, Kälte-, Klima- und anderen gebäudetechnischen Systemen. Dank der Bauweise als Permanentmagnet-Synchronmotoren erzielen sie im Vergleich zu herkömmlichen Asynchronmotoren einen sehr hohen Wirkungsgrad auch im Teillastbereich. Die MGE-Modelle erreichen den Wirkungsgrad IE5 gemäß IEC 60034-30-2 und sind damit rund 30% effizienter als IE3-Motoren. Sie sind sowohl als Standalone-Motoren wie auch in vorkonfigurierten E-Pumpen-Systemen verfügbar. Durch den modularen Aufbau von unterschiedlichen Motortypen, Funktionsmodulen und Bedienpanels sowie einer Vielzahl von Kommunikations­möglichkeiten lässt sich die Baureihe sehr vielfältig an konkrete Anforderungen anpassen.

Neu ist seit 2023 das MGE-Modell K. Der hinsichtlich Leistung und Steuerung weiterentwickelte große MGE-Motor erschließt erstmals einen Leistungsbereich von 11 bis 26 kW als Permanentmagnet-Motor mit integriertem Frequenzumrichter und Energieeffizienzklasse IE5. Die für das Modell K weiterentwickelten neuen Funktionsmodule FM110 und FM310 bieten neben einer zusätzlichen Not-Aus-Funktion (Safe Torque Off) besondere Konnektivität: Modbus RTU, Bluetooth LE und (bei FM310) eine Ethernet-Schnittstelle sind bereits on Board integriert.

Die MGE-Baureihe deckt mit insgesamt vier Modellen einen Leistungsbereich von 0,25 bis 26 kW ab. Eingesetzt werden können sie unter anderem mit Trockenläuferpumpen der Baureihe TPE (Inline-Pumpen), Norm- und Blockpumpen der Baureihen NKE und NBE oder mehrstufigen Hochdruckpumpen der Baureihe CRE. Für Anwendungen, in denen höchste Motorleistungen oberhalb von 26 kW gefordert sind, bietet Grundfos Permanentmagnet-Synchronmotoren bis 55 kW an, die mit externen Frequenzumrichtern als vorkonfigurierte Einheit zur Verfügung stehen.