Entdecken Sie den neuen delphisXpert Klimatechnik Flyer und statten Sie sich jetzt mit unseren delphisXpert Klimaprodukten aus!

Unsere leistungsstarken Außeneinheiten sorgen in Kombination mit den stilvollen Inneneinheiten jederzeit für angenehm kühle und frische Luft.

Die delphisXpert Monosplit Außeneinheit ist ideal, wenn Sie nur einen Raum klimatisieren möchten. Die Multisplit Außeneinheit stellt hingegen die optimale Lösung für ein ganzes Zuhause dar - denn sie ermöglicht den Betrieb von bis zu fünf Inneneinheiten gleichzeitig. Dank kompakter Bauform, optimierter Luftströmung sowie integriertem Schall- und Vibrationsschutz bieten beide Produkte einen komfortablen Ganzjahresbetrieb.

Ob Kühlen, Heizen, Entfeuchten oder Ventilieren - kombiniert mit unseren Außeneinheiten sind unsere delphisXpert Inneneinheiten wahre Multitalente! Sie zeichnen sich durch ihren besonders leisen Betrieb aus. Die Kombination aus Sleep-Funktion und Kaltluftschutz sorgt für erholsame Nächte – ganz ohne Erkältungsrisiko.

