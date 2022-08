Das Badezimmer ist der Raum schlechthin für das tägliche Wohlbefinden in der Wohnung geworden, und als solcher ist es ein Raum, in dem es auf Funktionalität ankommt. Handtücher oder Hygieneartikel abzulegen, ohne Unordnung zu schaffen, scheint einfach, ist es aber nicht.

In diesem Sinne erleichtert das Design der Badmöbel und -accessoires den Alltag und verleiht dem Raum Exklusivität. Es gibt so viele Elemente, wie es Bedürfnisse gibt, von in die Arbeitsplatte eingelassenen Handtuchhaltern bis hin zu Designerregalen und Nischen.

Organisation des Badezimmers mit Programm

Wir alle wissen, dass Handtücher und Utensilien immer griffbereit sein müssen, um bequem benutzt werden zu können. Dass unsere Accessoires gut sichtbar sind, ist zwar praktisch, stört aber das optische Gleichgewicht.

In diesem Sinne bietet die Waschtisch-Kollektion Program die Möglichkeit, Badzubehör für die Ausstattung des Waschbeckens und der Arbeitsplatte auszuwählen, wie z. B. offene Schubladen, eingelassene Handtuchhalter oder Regale, die uns helfen, den Raum im Bad aufgeräumt zu halten. Die große Vielseitigkeit der Kollektion folgt den aktuellen Trends bei wandhängenden Waschbecken, die den Raum des Badezimmers optisch vergrößern und gleichzeitig ein aufgeräumtes und praktisches Bad dank der funktionellen Elemente schaffen.

Wände nutzen, um Raum zu gewinnen

Und wenn Sie mit Hilfe der Möbel nicht genug Platz haben, ist es immer eine gute Idee, die Wände durch den Gebrauch von Regalen zu nutzen. Dadurch wird verhindert, dass die Arbeitsflächen als Ablagefläche für alle Utensilien genutzt werden und der Eindruck von Unordnung entsteht.

Die Regale von Hidrobox haben eine Reihe von Größen bis zu 210 cm Länge mit verschiedenen Formaten, ideal um sowohl Hygieneprodukte als auch dekorative Elemente zu platzieren. Die Regale können auch mit Wasserhähnen und Armaturen ausgestattet werden, um den Raum noch besser zu nutzen.

Ein weiteres Bad-Accessoire, das beim Aufräumen hilft, diesmal im Duschbereich, sind die Nischen. Sie sind eine elegante und bequeme Lösung für die Aufbewahrung von Duschflaschen. Da sie zudem in die Wand integriert sind, nehmen sie keinen Platz weg. Ebenso wie die Regale ermöglichen sie auf Wunsch auch den Einbau einer Armaturenschublade.

Jedes Stück wird individuell studiert und entwickelt. Kontaktieren Sie uns und wir helfen Ihnen bei der Gestaltung eines Designer-Bades, das funktional ist und Ihren Bedürfnissen entspricht.