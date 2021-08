Pressemeldung

WANDPANEELE

Szene® & Kromat® · Glatt, Schiefer, Zement & Mikrotex® · 20 Standardfarben + Specials · Breiten von 70 bis 120 · Höhen von 80 bis 240

Wandpaneele und Regale für Duschwannen

Unsere Wandverkleidungen ahmen die verschiedenen Texturen nach, die in unserer Produktpalette verfügbar sind. Sie werden aus den Materialien Scene® und Kromat® hergestellt und sind so konzipiert, dass sie perfekt mit unseren Duschwannen, Waschtischen und Tischplatten kombiniert werden können. Sie sind ideal für die Erschaffung von fesselnden Räumen, die sowohl neuartige Dekorationen als traditionellere Designs kreieren, die den Austausch von Badewanne durch Duschwanne ermöglichen und so jedem Raum eine Frische und eine neue Ästhetik bieten.

Nischen für Wandpaneele

Eine perfekte Ergänzung für den Duschbereich, mit schlichtem Design und praktischem Charakter. Die Paneelnischen erleichtern die Ablage von Hygieneprodukten und Zubehör, der Duschbereich ist somit geräumiger. Sie ermöglichen, falls gewünscht, den Einbau einer Armaturenverkleidung. Hergestellt aus Scene® Solid Surface passt seine rein weiße Farbe zu jedem anderen farbigen Element im Raum. Damit sich keine Flüssigkeit im Inneren der Ablageflächen sammelt ist dies mit einem Ablauf zur Duschwanne hin verbunden. Die Paneelnischen bieten dem Duschraum eine einheitliche, zeitgemäße und praktische Ästhetik.