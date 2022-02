Pressemeldung

Eine Lösung, die auf jedes einzigartige Projekt zugeschnitten ist

Wir bieten die Freiheit, die Form eines Raumes selbst zu gestalten und dabei die verschiedenen Ablauftypen und deren Plazierung selbst zu bestimmen. Dieses Konzept ermöglicht es uns, das beste Ergebnis in Ästhetik und Funktionalität zusammenzubringen, um dem Benutzer ein zufriedenstellendes Duscherlebnis anzubieten.

Unique ist eine Lösung für den Duschraumdesigner, die von Produktspezialisten unterstützt wird und maximale Individualisierung ermöglicht. Die Gestaltung der Duschwanne beginnt mit der Definition der äußeren Form. Dann können Ablauflösungen gewählt werden, wie z. B. der Ablauf am Wannenrand, im Innenbereich, in der Ecke oder sogar an der Wand. Sie können aus verschiedenen Alternativen die geeignete wählen. Es ist auch möglich, einen zweiten Abfluss einzubauen, wenn dies gewünscht wird. Alle Kundenangaben werden in einer technischen Skizze berücksichtigt und vor der Herstellung sichergestellt und bestätigt.

Die Unique Duschwanne kann auf Kundenwunsch frei gestaltet werden. Jede Form ist machbar, mit Breiten bis zu 130 cm und Längen bis zu 230 cm. Es ist auch möglich Duschwannen bis zu 400 cm Länge zu gestalten, ausgehend von zwei ineinandergreifenden Einheiten. Beide Einheiten, mit bis zu je 200 cm Länge, werden zwar separat geliefert aber sind hergestellt und vorbereitet für eine korrekte Montage am Bestimmungsort.

Die Produktion erfolgt in Scene®, mit glatter Textur und in reiner matt-weißer Farbe. Sie haben die Wahl die gewünschte Farbe aus den vorgeschlagenen Basic oder Trend Farben auszusuchen und sogar eine Sonderfarbe aus der RAL bzw. NCS Skala zu wählen, damit Ihre Fantasie entfesselt werden kann.

Die Duschwannenserie Unique wurde entwickelt, um die Schöpfer einzigartiger Lösungen in Duschräumen zu unterstützen und neue Möglichkeiten in der Welt des Designs zu bieten. Sie zeichnet sich durch ein Höchstmaß an Personalisierung aus. Der Herstellungsprozess wird individuell behandelt.

Eine der am häufigsten gewählten Varianten bei der Gestaltung individueller Duschräume ist die Platzierung des Ablaufs am Rand der Duschwanne. Es ist sehr üblich, den Abflussdeckel auf der Seite zu platzieren, an der die Armatur und der Duschkopf angebracht sind. Diese Position kann auch durch technische Aspekte bedingt sein, wie zB. die Notwendigkeit bei Renovierungsarbeiten einen bestimmten Abflussanschluss zur Kanalisation zu schaffen. Wir haben Lösungen für jeden Fall.

Es gibt zwei Optionen für Ablauflösungen am Duschwannenrand. Die LATERAL, mit einer rechteckigen Abdeckung im gleichen Material, Textur und Farbe wie die Duschwanne und die schmallere, aber stilvollere Version FINE.

Für die Platzierung des Ablaufs im Innenbereich der Duschwanne gibt es viele Lösungen, da man unter verschiedenen Möglichkeiten von Abdeckungen und Gittern wählen kann.

Bei den Abdeckungen finden Sie mehrere Möglichkeiten, um Designprojekte leichter in den Raum zu integrieren. So gibt es Varianten für rechteckige, quadratische, ovale und runde Abdeckungen, die alle aus demselben Material und in derselben Farbe wie die Platte gefertigt sind. Unter den metallischen Gittern finden Sie die ästhetischen Möglichkeiten, die die Designs Point und Star bieten, entweder in Edelstahl oder in Farbe, und besonders die metallischen Ausführungen Steel, Rame, Gold oder Gunmetal, die das Radiance-Gitter bietet.

Die Möglichkeiten, der Unique-Duschwanne den letzten Schliff zu verleihen, sind immens.

Die Lösungen, die diese Kollektion bietet, werden durch Eckablaufpositionen erweitert.

Um die geeignetste Lösung zu finden, können Sie einen Deckel aus dem gleichen Material und in der gleichen Farbe in einer rechteckigen oder in einer "Luna"-Form wählen. Mit einer sehr differenzierten Ästhetik bieten diese Gitter neue Alternativen bei der Gestaltung des Duschraums.

Obwohl dies seltener vorkommt, wird manchmal eine Duschwanne gewählt, die an eine Wandrinne (nicht von Hidrobox mitgeliefert) angeschlossen wird. In diesen Fällen wird die gewünschte Duschwanne und deren Anschluss an den vorgeschriebenen Ablauf nach Absprache mit unseren Technikern entworfen. Nach der Zusage der technischen Zeichnung, wird immer eine personalisierte Lösung erreicht.

Ein kurzes Video finden Sie hier.