In diesem Jahr wird die Veranstaltung in einem digitalem Format präsentiert, wo das Hidrobox-Team ein neues Konzept für einen virtuellen Stand vorbereitet hat, bei dem das neue Kromat®-Material vorgestellt wird. Kromat® besteht aus Harzen und Mineralfüllstoffen und basiert dessen Außenfläche auf Innovationen auf dem höchsten Niveau von Iso-Gelcoat-NPG Qualität, wodurch dem Material für den Einsatz im Badezimmer eine hohe Härte und hervorragende Eigenschaften verliehen werden.

Kromat® ist das Ergebnis kontinuierlicher Forschung und der Erfahrung des Unternehmens. Ein fortschrittliches Material, das neue Oberflächen, Farben und Eigenschaften bietet und eines der inhomogenen kompakten Materialien ist. Als Material ist es ideal für die Entwicklung von Farben und erreicht eine hervorragende Erhaltung seiner Oberflächeneigenschaften. Es hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen gängige Hygieneprodukte und ist leicht zu reinigen und weist eine hervorragende Haltbarkeit auf.



Von glatten bis zu fühlbaren Texturen wie Schiefer oder Zement ist Kromat® als vielseitiges Material einsetzbar. Darüber hinaus wird die neue Textur Hidrobox Microtex ™ vorgestellt, die das Ergebnis einer ausgeklügelten Entwicklung ist, um eine reine und homogene Oberfläche zu erhalten. Die neue Textur zeichnet sich durch ein glattes Erscheinungsbild aus, das auf kurze Distanz ein geringes Relief aufweist, das die Funktionalität des Produkts verbessert, wie z. B. hohe Beständigkeit, rutschfeste Eigenschaften und ein ausgezeichnetes mattes Finish. Kromat® bietet 20 Standardfarben und die Möglichkeit, das RAL- und NCS-Farbkarte abzudecken, und bietet den Erstellern von Badezimmern eine hohe Anpassungsfähigkeit.

In dieser Ausgabe von ISH digital stellt Hidrobox uns unter anderem die neuen Kollektionen NEO PLUS, TWINS, PROGRAM & PROGRAM COLOR und ARTOP vor. Darüber hinaus hat das Unternehmen in diesem Jahr eine wichtige Auswahl an Zubehör wie Wandregale mit unterschiedlichen Größen und Verwendungsoptionen oder neue Wandverkleidungen und Totem-Regale dem Produktumfang hinzugefügt.

Besuchen Sie unseren Katalog auf der ISHDigital - Suche - Hidrobox von Absara (messefrankfurt.com)